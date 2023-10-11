Три знака зодиака ощутят духовный рост: Гороскоп на октябрь

UAportal подготовил гороскоп для знаков зодиака, которые получат вселенскую мудрость и просветление в октябре. Узнайте о трансформационных путешествиях Льва, Девы и Весов, которым суждено было стать на путь самопознания и духовного роста.

Лев

Льву суждено было получить вселенскую мудрость и просветление. Благодаря своей смелости, креативности и естественным лидерским качествам Львы отправятся в трансформационное путешествие самопознания и духовного роста. В этот период они будут руководствоваться высшими силами и получат глубокое понимание своего предназначения в жизни.

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Дева

Дева также будет благословлена вселенской мудростью и прозрением. Известные своим аналитическим разумом, вниманием к деталям и практичностью, Девы испытают тягу к духовным практикам и самоанализу. На этом пути они разовьют более глубокое понимание взаимосвязи всех вещей и воспитают в себе обостренное чувство интуиции.

Весы

Весы переживут глубокое пробуждение и получат просветление. С их дипломатическим характером, стремлением к гармонии и оценкой красоты, Весы будут естественно склонны к философским и духовным учениям. Этот период принесет большее чувство равновесия и гармонии внутри себя и в отношениях с окружающими.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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