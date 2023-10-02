Три знака зодиака ощутят поддержку Вселенной: Гороскоп Таро на начало октября

Uaportal подготовил гороскоп на начало октября, на основе инсайтов от карт Таро для Рака, Скорпиона и Рыб. Раскройте указания и прогнозы, определяющие путь знаков зодиака в этот период.

Рак

Раки, вы испытаете чувство удовольствия и радости. Девятка Кубков символизирует исполнение ваших желаний и приносит эмоциональное благополучие. Это время, чтобы оценить достижения, которые вы приобрели, и найти радость в настоящем моменте.

Используйте это время, чтобы поразмышлять над своими желаниями и целями. Отпразднуйте свои достижения и признайте прогресс, которого вы добились. Используйте эту положительную энергию для усиления мотивации и продолжайте идти к своей мечте. Не забывайте о приоритетности своего эмоционального благополучия и находите удовольствие в мелочах, которые доставляют вам радость.

Скорпион

Скорпионы, этот период принесет в вашу жизнь волну романтики и идеализма. Рыцарь Кубков олицетворяет посланника любви и призывает вас следовать за своим сердцем. Это время мечтать о чем-то великом и охватить страсть, живущую внутри вас.

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Примите окружающую вас романтическую энергию и выразите свои чувства тем, кто вам неравнодушен. Рискуйте в сердечных делах и позвольте себе быть уязвимым. Мечтайте о великом и с энтузиазмом идите к своим страстям. Доверьтесь силе любви и позвольте ей вести вас к самореализации и счастью.

Рыбы

Рыбы, этот период принесет в вашу жизнь ощущение надежды и вдохновения. Карта Звезда олицетворяет спокойствие и призывает вас доверять Вселенной. Это время для оптимизма и веры в возможности, которые ждут впереди.

Примите надежду и вдохновение, появляющееся на вашем пути. Доверьтесь Вселенной и верьте в свой путь. Оставайтесь оптимистом и сосредоточьтесь на положительных аспектах жизни. Позвольте интуиции вести вас к мечтам и устремлениям. Найдите покой в настоящем моменте и отпустите любые заботы и сомнения.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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