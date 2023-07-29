Три знака зодиака ощутят прилив творчества на выходных: Гороскоп на 29-30 июля

UAportal подготовил гороскопы для Весов, Скорпионов и Стрельцов на выходные 29-30 июля. В статье рассматриваются астрологические влияния и небесные совмещения, которые могут повлиять на их творчество и вдохновение.

Весы

Под чарующим влиянием Юпитера в Весах эти выходные обещают стать для Весов всплеском творчества и вдохновения. Небесное соединение побуждает вас использовать свои творческие инстинкты и исследовать новые пути самовыражения. Ваш разум будет переполнен новаторскими идеями и образными концепциями, предоставляя прекрасную возможность направить свою творческую энергию в нужное русло.

Примите эту гармоничную планетарную конфигурацию, поскольку она открывает двери в неизведанные сферы вдохновения. Дайте волю своему воображению, и вы откроете в себе новые глубины художественного блеска. Вселенная выстраивается таким образом, чтобы способствовать вашим творческим начинаниям, приближая вас к вашему истинному художественному потенциалу.

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Скорпион

Поскольку Сатурн в Скорпионе обращает на вас свой пристальный взгляд, эти выходные принесут Скорпионам глубокое чувство цели и решимости в вопросах творчества и вдохновения. Планетарное выравнивание дает вам возможность глубоко погрузиться в свои страсти и заняться волнующими душу художественными занятиями. Ваша способность концентрироваться и проявлять творческое видение усилится, что позволит воплотить идеи в осязаемые формы искусства.

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Окружающая вас интенсивная энергия подпитывает ваше стремление к подлинности и оригинальности, подталкивая преодолевать границы и исследовать неизведанные территории. Примите это преобразующее влияние и позвольте своему художественному самовыражению оставить неизгладимый след в мире.

Стрелец

Под влиянием энергичного Урана в Стрельце эти выходные обещают Стрельцам захватывающие приключения и безграничное вдохновение. Небесное выравнивание пробуждает вашего внутреннего исследователя и разжигает в вас пламенную страсть к поиску новых впечатлений и постижению неизведанного. Ваш творческий дух взлетит ввысь, когда вы будете черпать вдохновение в разнообразных культурах и ландшафтах, окружающих вас.

Это время расширения и самопознания, когда поощряется выход из зоны комфорта и свобода воображения. Примите космические потоки, которые направят вас в сторону неизведанных территорий, и вы откроете мир творческих возможностей, которые оставят вас в восторге и вдохновении.

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