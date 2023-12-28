Три знака зодиака отдадут приоритет отношениям и расширят круг общения: Гороскоп до конца декабря

UAportal подготовил гороскоп для Козерога, Водолея и Рыб на конец декабря. Узнайте о приоритетах в отношениях и расширении круга общения этих трех знаков зодиака.

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Козерог

В конце декабря Козероги склонны сосредотачиваться на дружбе и социальной жизни. Они придают приоритет установлению значимых и длительных отношений, подходя к социальному взаимодействию с практичностью и решительностью. В настоящее время Козероги тактически расширяют свою социальную сеть и принимают участие в мероприятиях, отвечающих их профессиональным устремлениям, чтобы укрепить свои социальные связи.

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Водолей

В конце декабря Водолеи демонстрируют повышенное стремление к социальным связям и дружбе. Они активно ищут интеллектуально стимулирующих и нестандартных собеседников, тяготеют к единомышленникам, разделяющим их страсти и интересы. Участие в групповых мероприятиях и нетворкингах позволяет Водолеям обмениваться идеями и расширять свой кругозор, способствуя установлению настоящих связей и расширяя сферу своего влияния.

Рыбы

В конце декабря представители знака зодиака Рыбы склонны отдавать приоритет развитию глубоких, значимых дружеских отношений. Благодаря своей участливой и интуитивной натуре, они лелеют существующие связи и устанавливают новые, основанные на эмпатии и взаимопонимании. Участвуя в творческих и духовных встречах, они выражают свои художественные и метафизические наклонности, укрепляя связь с теми, кто разделяет схожие интересы и ценности.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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