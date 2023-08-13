Три знака зодиака ожидает стремительное развитие: гороскоп на 14-20 августа

UAportal подготовил астрологические прогнозы для трех знаков зодиака: Овна, Тельца и Близнецов. В статье рассматривается концепция обучения и образования, а также то, как астрологические влияния могут повлиять на рост и развитие в этой области.

Овен

Если вы Овен, то эта неделя – отличное время, чтобы сосредоточиться на расширении своих знаний и изучении нового. С Нептуном в Весах вы можете обнаружить, что тяготеете к творческим занятиям или духовным практикам, которые помогут глубже понять окружающий мир.

Воспользуйтесь этой энергией, записавшись на интересующие вас занятия или семинары. Возможно, вам также будет полезно найти наставника или учителя, который сможет направить на путь познания. Не забывайте оставаться открытым и восприимчивым к новым идеям.

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Телец

Для Тельцов эта неделя – отличное время, чтобы сосредоточиться на своем образовании и личностном росте. Поскольку Плутон находится в Скорпионе, вы можете почувствовать глубокое желание раскрыть скрытые истины и исследовать глубины своей психологии. Используйте эту энергию, чтобы углубиться в интересующие вас темы, будь то психология, философия или духовность.

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Вам также может быть интересна работа с психотерапевтом или консультантом, который поможет проникнуть в глубины вашего внутреннего мира. Не забывайте оставаться на позитиве и не теряться в своих мыслях.

Близнецы

Если вы Близнецы, то эта неделя – идеальное время для того, чтобы сосредоточиться на своем образовании и расширить свои горизонты. Поскольку Солнце находится в знаке Стрельца, вы можете ощутить чувство беспокойства или жажду странствий, которая вдохновит вас на исследование новых мест и идей.

Воспользуйтесь этой энергией, запланировав поездку или записавшись на курсы, которые позволят вам изучить новую тему. Вы также можете извлечь пользу из поиска новых впечатлений и встреч с новыми людьми, которые расширят ваши взгляды. Не забывайте сохранять оптимизм и наслаждаться путешествием.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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