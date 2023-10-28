Три знака зодиака почувствуют тягу к приключениям: Гороскоп на выходные 28-29 октября

UAportal подготовил гороскоп для Весов, Скорпиона и Стрельца на 28-29 октября. Узнайте о влиянии звезд на их стремление к исследованиям и приключениям в этот период.

Видео дня

Весы

Весы могут почувствовать, что их тянет к острым ощущениям от путешествий и приключений. Энергия небесного выравнивания в это время будет подпитывать их стремление к исследованиям и открытиям. Весам важно воспользоваться этими возможностями и выйти из зоны комфорта, доверившись своим инстинктам и следуя своему стремлению к путешествиям.

Читайте также: Три знака зодиака реализуют самые сокровенные желания: Гороскоп на конец октября

Скорпион

Путешествия и приключения будут в центре внимания Скорпионов в этот период. Выравнивание планет обеспечит им сильное желание изучить новые территории и расширять свои горизонты. Это прекрасное время для Скорпионов, чтобы спланировать спонтанную поездку или заняться увлекательными делами, которые удовлетворят их чувство приключений.

Стрелец

Стрельцы будут испытывать неуемную жажду путешествий и приключений. Планетарное расположение создаст для них идеальную атмосферу для того, чтобы предаться увлекательным авантюрам и отправиться в путешествия, которые сблизят их с природой. Стрельцы должны воспользоваться этой возможностью, чтобы удовлетворить свою жажду путешествий и искать новые и волнующие впечатления.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!