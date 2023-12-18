Три знака зодиака почувствуют всплеск творческого вдохновения: Гороскоп на 18-24 декабря

UAportal подготовил гороскоп для Овна, Льва и Стрельца на 18-24 декабря. Узнайте о влиянии на творческие поиски этих трех знаков зодиака.

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Овен

Овен олицетворяет огненную энергию воина. С 18 по 24 декабря окунитесь в источник творчества и вдохновения, который есть в вашем распоряжении. Направьте эту страсть в разные творческие начинания, независимо от того, касается ли это рисование, написание произведений или изучение новых хобби.

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Лев

В период с 18 по 24 декабря Лев, театральный и жизнерадостный знак, ощутит всплеск творческого вдохновения. Продемонстрируйте свой уникальный стиль, претворив его в артистизм. Воспользуйтесь этой удобной возможностью поэкспериментировать с новыми идеями и выразить себя с помощью разнообразных художественных средств, таких как музыка, живопись или даже актерская игра.

Стрелец

С 18 по 24 декабря Стрелец, авантюрный и свободолюбивый знак, отправится в творческое путешествие. Вдохновение будет появляться в самых неожиданных местах, побуждая вас исследовать неизведанные территории. Будь то через письмо, фотографию или любую другую форму самовыражения, бесстрашно дайте волю своему воображению.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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