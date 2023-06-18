Три знака зодиака поверят в себя 19-25 июня и повысят самооценку

UAportal подготовил гороскоп про астрологические влияния недели 19-25 июня, проливая свет на факторы, которые могут способствовать уверенности и самооценке трех знаков зодиака. Планеты будут благосклонны к Козерогам, Водолеям и Рыбам.

Козерог

Под планетарным руководством Луны в Козероге люди, родившиеся под этим непоколебимым знаком, наделены чувством уверенности в себе и твердой решимостью. На этой неделе Козероги почувствуют усиленный прилив решительности и напористости, что позволит им преодолеть любые препятствия, возникающие на их пути.

Расположение звезд способствует глубокой вере в свои силы, позволяя Козерогам излучать ауру уверенности, которая вдохновляет окружающих. Примите присущую вам убежденность в своих силах, дорогие Козероги, ибо она приведет к покорению новых высот и триумфам, которые ждут впереди.

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Водолей

Северный узел в Водолее освещает небесным сиянием этот дальновидный знак, поэтому на этой неделе Водолеи почувствуют рост своей уверенности и самооценки. Звезды складываются так, что Водолеи получают дар самопринятия и уверенности в своей уникальности. Этот период предлагает трансформационное путешествие самопознания, в котором Водолеи смогут принять индивидуальность и позволить проявиться истинной сущности.

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Небесные энергии поддерживают Водолеев в освобождении от общественных ожиданий, способствуя развитию глубокого чувства уверенности в своей подлинной природе. Примите свой внутренний блеск, дорогие Водолеи, ведь именно через самопринятие раскрывается безграничный потенциал внутри вас.

Рыбы

Поскольку Южный узел оказывает на Рыб свое неземное влияние, в сострадательных и интуитивных душах этого знака пробуждается глубокий резервуар уверенности и самоуважения. На этой неделе Рыбы будут греться в успокаивающей энергии уверенности в себе, что позволит им преодолевать жизненные трудности с изяществом и самообладанием.

Небесное расположение побуждает Рыб доверять инстинктам и внутренней мудрости, давая возможность принимать решения с уверенностью. Примите силу, которая заключена в вашем сопереживающем сердце, дорогие Рыбы, и позвольте уверенности вести вас к исполнению заветных желаний.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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