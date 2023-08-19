Три знака зодиака раскроют свой потенциал, использовав эти камни: гороскоп на 20 августа

UAportal подготовил гороскоп на 20 августа для трех знаков зодиака: Близнецов, Весов и Водолеев. Узнайте, какое влияние на эти знаки имеют Гагат, Изумруд и Альмандин, и как использовать потенциал камней на максимум в этот день.

Близнецы

Близнецы, 20 августа, вам будут доступны мистические тайны Вселенной. Гагат, черный камень, известный тем, что помогает постичь скрытые знания, послужит вам ведущей силой на этом пути. Пусть энергия Гагата усилит творческие способности и интуицию, позволяя исследовать новые сферы познания.

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Весы

Весы, 20 августа мощное влияние Изумруда будет на вашей стороне. Считается, что этот темно-зеленый камень улучшает зрение, продлевает жизнь и защищает от бессонницы. Также говорят, что он дарит честность, мудрость и способность общаться с высшими силами. Примите энергию изумруда и позвольте ей вести вас к равновесию и гармонии. Откройте сердце мудрости, которую он предлагает, и позвольте ему осветить ваш путь.

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Водолей

Водолеи, 20 августа, вас будет окружать яркая энергия Альмандина. Этот вид камня известен своими лечебными свойствами, способен заживлять раны и уменьшать воспаления. Он обладает способностью укротить гнев и пробуждать жизненную силу в организме. Примите энергию Альмандина и позвольте ей взбодрить дух. Разрешите ей исцелить любые эмоциональные и физические раны и воспламенить страсть к жизни.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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