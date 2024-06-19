Три знака зодиака расширят свои возможности

UAportal подготовил гороскоп для трех знаков зодиака и влияния камней на их энергетику и жизнь в целом. Узнайте, как оникс, обсидиан и альмандин могут расширить возможности Раков, Весов и Рыб.

Рак

Оникс, известный своими многослойными переливами. Считается, что концентрирует энергию, отводит болезни и усиливает активность Раков. Пусть энергия камня течет через вас, устремляя к успеху и увеличивая жизненную силу.

Обратитесь к своей глубинной природе и используйте ее для преодоления любых препятствий на пути. Доверяйте инстинктам и пусть интуиция будет вашим проводником.

Весы

Обсидиан, вулканическое стекло темно-синего или черного цвета, имеет огромную силу для Весов. Считается, что он улучшает концентрацию, осторожность и связь с духовным миром. Примите энергию обсидиана и позвольте ей обострить вашу концентрацию.

Используйте эту сосредоточенность для преодоления вызовов, которые могут возникнуть. Будьте осторожны в своих действиях и решениях и доверяйте интуиции. Под влиянием энергии Обсидиана сможете понять послание от высших сил и использовать врожденную мудрость для решения важных вопросов.

Рыбы

Альмандин обладает невероятными целительными свойствами для Рыб. Считается, что он заживляет раны и воспаления, пробуждает жизненную силу в организме. Примите энергию камня и разрешите ей исцелить любые эмоциональные и физические раны, которые вы можете носить в себе.

Отпустите весь накопившийся гнев и позвольте пробудиться стихии жизни внутри вас. С поддержкой Альмандина в жизни появятся баланс и гармония.