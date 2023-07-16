Три знака зодиака решат проблемы со здоровьем 17-23 июля

В небесном царстве, где сходятся звезды и сходятся космические энергии, судьбы людей сплетаются в замысловатые узоры. UAportal подготовил астрологический обзор влияний на неделю 17-23 июля, сосредоточившись на теме здоровья и благополучия. Узнайте, как планеты и знаки зодиака направляют Рака, Льва и Деву к гармоничному состоянию физического и душевного здоровья.

Рак

Под бдительным взором Меркурия в знаке Рака, Раки на этой неделе почувствуют прилив бодрости и жизненных сил. Космические приливы и отливы благоприятствуют их здоровью и благополучию, предоставляя возможность заняться практикой ухода за собой, питая свое тело и душу. Поскольку Меркурий освещает их путь, Раки могут почувствовать прилив мотивации, чтобы сделать приоритетом свое физическое здоровье. Регулярные физические упражнения, будь то бодрая ходьба, йога или танцы, придадут бодрости телу и повысят уровень энергии.

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Кроме того, Раки могут открыть для себя преимущества включения в свой рацион питательных продуктов, подпитывающих жизненные силы и способствующих общему благополучию. Эта расстановка сил побуждает Раков прислушиваться к потребностям своего организма и устанавливать гармоничный баланс между отдыхом и активностью, что в конечном итоге приведет к улучшению здоровья и укреплению иммунной системы.

Лев

Поскольку Венера скользит по лучезарной сфере Льва, эта неделя станет для рожденных под этим знаком райским уголком благополучия и удовлетворения. Счастье исходит изнутри, поскольку Лев использует любящую энергию Венеры, способствуя глубокому чувству самопринятия и внутреннего спокойствия. Львы могут найти утешение в заботе о своем эмоциональном благополучии, занимаясь деятельностью, которая приносит радость и поднимает настроение.

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Это могут быть творческие занятия, такие как живопись, письмо или музыка, которые служат проявлением душевного трепета и позволяют Львам выразить свое подлинное "я". Кроме того, небесное расположение побуждает Льва баловать себя, предаваться ритуалам по уходу за собой и окружать себя позитивным влиянием. Создавая благоприятную атмосферу и любя себя, Львы улучшают свое общее самочувствие и излучают в мир свою яркую сущность.

Дева

Благодаря влиятельному присутствию Марса в Деве, сфера здоровья и благополучия манит щепетильных Дев на путь трансформации и роста. На этой неделе они обладают врожденным стремлением к улучшению своего физического и психического состояния, подпитываемым огненной энергией Марса. Девы могут отправиться в путешествие по самосовершенствованию, взяв на вооружение новые физические упражнения, изучив различные методы тренировок или поставив перед собой достижимые цели, которые вдохновят их расширить свои границы.

Помимо физической формы, Девы также придают большое значение ментальному и эмоциональному благополучию. Они могут искать утешения в таких практиках, как медитация, осознанность или ведение дневника, которые позволяют им успокоить ум, уменьшить стресс и обрести чувство ясности. Направляя свою скрупулезную натуру на практику ухода за собой, Девы закладывают прочный фундамент для устойчивого здоровья, самореализации и более глубокой связи со своим внутренним "я".

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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