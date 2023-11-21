Три знака зодиака склонны начать новое хобби: Гороскоп до конца ноября

UAportal подготовил гороскоп для Рака, Стрельца и Водолея. От художественного самовыражения к интеллектуальному любопытству – эти знаки зодиака воплощают в себе глубокое стремление к личностному росту.

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Рак

Рак, один из знаков зодиака, наиболее склонных к сильным увлечениям. Они излучают незаурядную креативность и интуицию. Их часто можно встретить погруженными в разные занятия, такие как рисование, рукоделие или игра на музыкальных инструментах. Эти увлечения приносят им огромную радость и помогают углубить эмоциональные связи, способствуя личностному росту.

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Стрелец

Стрельцов, искателей приключений и свободы, привлекают новые увлечения, способствующие личностному росту. Они чувствуют себя наиболее живыми, когда участвуют в мероприятиях на свежем воздухе, таких как походы, кемпинги или занятия разными видами спорта. Интеллектуальная стимуляция также является приоритетом, побуждающим их изучать новые языки или исследовать интересующие их предметы.

Водолей

Водолеи, известные своим инновационным мышлением и жаждой интеллектуальной стимуляции, тяготеют к нетрадиционным хобби. Будь то кодирование, робототехника или изобретательные эксперименты, Водолеи преуспевают в деятельности, бросающей вызов традиционным нормам. Более того, их пристрастие к социальной справедливости часто побуждает заниматься волонтерством или выступать в защиту определенных идей.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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