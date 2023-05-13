Три знака зодиака смогут по настоящему отдохнуть в мае

UAportal подготовил гороскопы на май, в которых рассматриваются астрологические влияния на знаки зодиака Овен, Весы и Стрелец. Этим знакам удастся расслабиться и отдохнуть.

Овен

Для Овнов май станет хорошим временем, чтобы расслабиться и заняться деятельностью, способствующей отдыху и расслаблению. Это может быть простая прогулка в парке или чтение книги. Однако важно не переутомляться, так как это может привести к выгоранию.

Выравнивание Луны в Овне может заставить людей чувствовать себя более эмоциональными и чувствительными в это время, что делает еще более важным приоритет ухода за собой и отдыха.

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Весы

Весы могут обнаружить, что им трудно найти время для отдыха и расслабления в напряженном графике. Однако расположение Меркурия в Весах побуждает людей замедлиться и сделать перерыв.

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Это может включать в себя отказ от дополнительных обязательств и выделение времени для занятий, способствующих расслаблению, таких как медитация или расслабляющая ванна. Отдавая предпочтение отдыху, Весы смогут повысить свою продуктивность и улучшить общее самочувствие.

Стрелец

Для Стрельцов май принесет возможности для приключений и исследований. Это может быть поездка или новое занятие, способствующее расслаблению и отдыху. Однако важно помнить о своих возможностях и не перегружать себя.

Нахождение Венеры в Стрельце побуждает людей отдавать предпочтение заботе о себе и отдыху, что позволит им в полной мере насладиться приключениями, которые появятся на пути.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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