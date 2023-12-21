Три знака зодиака сосредоточатся на общении: Гороскоп до Нового года

UAportal подготовил гороскоп для Весов, Скорпиона и Стрельца до конца декабря. Узнайте о коммуникации и самовыражении этих трех знаков зодиака.

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Весы

До 31 декабря Весы ощутят улучшение в общении и самовыражении. Этот период способствует гармонии и равновесию в их способности эффективно доносить свои мысли и взгляды. Весы будут естественно склоняться к дипломатическому и мирному общению.

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Скорпион

В период до конца декабря Скорпионы переживут преобразования в общении и самовыражении. Интенсивная и страстная энергия вдохновит их на глубокое и сильное выражение своих мыслей и эмоций. Скорпионам важно быть внимательными, поскольку в этот период их интенсивность может угнетать окружающих.

Стрелец

До 31 декабря у Стрельцов будет активная и исследовательская фаза в общении и самовыражении. Они будут чувствовать необходимость свободно выражать свои идеи и мнения. Этот период способствует позитивному и оптимистичному стилю общения, что облегчает эффективное взаимодействие с другими людьми.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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