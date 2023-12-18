Три знака зодиака станут любимчиками удачи: Гороскоп на 2024 год

В 2024 году трем знакам зодиака суждено было испытать удачу. UAportal рассказал, что расположение небесных тел дарит большую удачу Рыбам, Близнецам и Скорпионам. Предлагаем заглянуть в будущее этих самых счастливых знаков зодиака.

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Рыбы

В следующем году Рыбы могут ожидать проявления удачи в разных аспектах своей жизни. Это связано с благоприятным расположением Юпитера, ассоциирующейся с расширением и обилием планеты, к их знаку зодиака. Перед Рыбами откроются возможности для роста и успеха, будь то в карьере, финансах или романтических отношениях.

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Близнецы

В течение года Близнецы могут считать себя счастливчиками, поскольку удача будет к ним благосклонна. Гармоничное расположение Венеры, планеты, символизирующей любовь и красоту, к их знаку зодиака обещает Близнецам увлекательные перспективы в отношениях, творчестве и самовыражении. Они могут погрузиться в увлекательные романтические приключения, почувствовать повышенный уровень творческого вдохновения и установить гармоничные связи с другими людьми.

Скорпион

Год открывает перспективные перспективы для Скорпиона, поскольку их знак зодиака благоприятно совпадает с Марсом, планетой действия и решительности. Если удача улыбнется им, Скорпионы могут стать свидетелями улучшения личных и профессиональных отношений, повышения уровня физической энергии и способности достигать своих целей без особого труда.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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