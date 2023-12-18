Три знака зодиака станут свидетелями всплеска дружбы и социальной жизни: Гороскоп на 18-24 декабря

UAportal подготовил гороскоп для Рака, Скорпиона и Рыб на неделю 18-24 декабря. Узнайте о социальных связях и возможностях роста этих трех знаков.

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Рак

В период с 18 по 24 декабря знак зодиака Рак будет переживать расцвет дружбы и социальной жизни. Это способствует взращиванию и укреплению связей с друзьями. Пора для углубления дружеских отношений и создания незабываемых воспоминаний.

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Скорпион

С 18 по 24 декабря знак зодиака Скорпион будет в центре внимания, когда речь идет о дружбе и социальной жизни. Это благоприятное время для расширения круга общения и налаживания новых связей. Воспользуйтесь возможностями для личного роста и открытости нового опыта.

Рыбы

На неделе с 18 по 24 декабря люди, рожденные под знаком зодиака Рыбы, испытают чувство гармонии и самореализации в дружбе и социальной жизни. Сосредоточьтесь на построении значимых связей и поддержании существующих отношений.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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