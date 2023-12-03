Три знака зодиака укрепят отношения с семьей: Гороскоп на неделю с 4 по 10 декабря

UAportal подготовил гороскоп для Львов, Весов и Рыб на неделю с 4 по 10 декабря. Узнайте, как эти знаки зодиака укрепят свои отношения с семьей.

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Лев

Лев известен своим сильным чувством семейной верности и стремлением к тесным связям. С 4 по 10 декабря родившиеся под знаком Льва могут почувствовать усиление гармонии и тепла в своих семейных отношениях. Этот период идеально подходит для укрепления связей с близкими людьми и создания благоприятной атмосферы на дому.

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Весы

Весы ценят мир и гармонию в семейной жизни. С 4 по 10 декабря люди со знаком зодиака Весы могут наслаждаться приятным и гармоничным взаимодействием с членами семьи. Этот период отлично подходит для разрешения конфликтов и создания уравновешенной и спокойной атмосферы дома.

Рыбы

Рыбы ценят глубокие эмоциональные связи в семейных отношениях. С 4 по 10 декабря родившиеся под знаком Рыб могут стать свидетелями роста любви и взаимопонимания в семье. Этот период дает возможность питать эмоциональные связи, выражать расположение и создавать домашнюю атмосферу сострадания и поддержки.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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