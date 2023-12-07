Три знака зодиака в ближайшее время почувствуют изменения в своем окружении

UAportal подготовил астрологический гороскоп для Стрельца, Скорпиона и Весов. Узнайте, что изменится в окружении этих знаков зодиака.

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Стрелец

У Стрельцов могут произойти резкие изменения в кругу общения. Их авантюрный характер и стремление к свободе могут привести к потрясениям в отношениях. Они могут стремиться к новым впечатлениям и связям, оставляя позади застойные или нереализованные дружеские отношения. Принятие этих изменений при сохранении верности своему настоящему "я" может способствовать личностному росту.

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Скорпион

Скорпионы могут испытать значительные потрясения в своих социальных кругах. Известные своей интенсивностью и страстью, их скрытность и склонность таить образы могут внести разлад в отношения. Возможен разрыв связей с теми, кто предал их доверие, что приведет к периоду самоанализа и восстановлению круга общения с подлинными связями.

Весы

Весы, известные своим очарованием и дипломатичностью, также могут столкнуться с социальной турбулентностью. Предпочитая гармонию и справедливость, они могут переоценить одностороннюю дружбу, не имеющую взаимности. Становится необходимым разорвать связи с теми, кто пользуется их уступчивостью. Первоочередное значение приобретает поддержка их благосостояния и формирование связей с теми, кто ценит их усилия.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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