Три знака зодиака восстановят былую дружбу: гороскоп на 11 мая

UAportal подготовил гороскоп для Весов, Скорпиона и Стрельца на 11 мая. Узнайте, как звезды помогут этим знакам зодиака восстановить старые дружеские отношения.

Весы

Весы могут пережить драматическое воссоединение дружбы. Они поставят во главу угла гармонию и баланс в отношениях. Несмотря на свой дружелюбный характер, они могут затаить обиду. Впрочем, Весы снова встретятся со старыми друзьями, что приведет как к радостным встречам, так и к интенсивным эмоциональным переживаниям.

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Скорпион

Известные своей исступленной преданностью и склонностью оберегать секреты и прошлые раны, Скорпионы часто формируют глубокие связи. Эта склонность может подвигнуть их на поиск друзей из своего прошлого. Дружеские встречи Скорпионов часто бывают эмоционально насыщенными, обозначены взлетами и падениями, а также могут выносить на поверхность нерешенные проблемы.

Стрелец

Стрельцы с их авантюрным и открытым характером также имеют потенциал для драматических воссоединений дружбы. Эти люди принимают перемены и активно ищут новый опыт. Полагаясь на присущую им любознательность, Стрельцы могут обращаться к старым друзьям и знакомым, что приводит к увлекательным встречам, характеризующимся неожиданными результатами.

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