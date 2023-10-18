Три знака зодиака встретятся со страхом: Гороскоп на конец октября

UAportal подготовил гороскоп для Овна, Льва и Стрельца. Эти знаки зодиака с беспрецедентной решительностью и непоколебимым духом избавляются от своих давних страхов и раскрывают свой настоящий потенциал

Овен

Овны, известные своей смелостью и вспыльчивым характером, преодолевают давние страхи благодаря своей безудержной решительности и безграничной энергии. Это трансформационное время позволяет им противостоять внутренним демонам лицом к лицу и прорываться сквозь самовольно установленные барьеры, становясь сильнее, чем когда-либо прежде.

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Лев

Львы, известные своей уверенностью и жизнелюбием, стремятся подняться над своими страхами. Они используют свою естественную харизму, осознавая, что уязвимость не является признаком слабости. Принятие страха становится возможностью для личностного роста, позволяя Львам победить свои давние опасения.

Стрелец

Стрелец, авантюрный и свободолюбивый знак, отправляется в невероятное путешествие. Выйдя за пределы зоны комфорта и столкнувшись со страхом перед неизвестным, люди этого знака высвободят свое естественное любопытство. Принятие неопределенности становится источником восхищения, поскольку Стрелец обнаруживает, что рост и самопознание лежат вне страха.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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