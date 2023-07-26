Три знака зодиака вступят в брак до конца 2023 года: их ждет настоящее счастье

Многие мечтают о настоящей любви – и 2023 год окажется судьбоносным для трех уроженцев зодиакального круга. По словам астрологов, Львы, Весы и Раки могут вступить в брак. Вот что их ждет!

Лев

Известные своей страстью, уверенностью и желанием блистать, Львы готовы к браку. Их харизма и магнетизм привлекут внимание человека, который является их второй половинкой. Уроженцы знака смелы и решительны, поэтому без колебаний выражают свои чувства и не будут медлить с визитом в ЗАГС.

Весы

Весы известны своей любовью к гармонии, красоте и балансу в отношениях. Они чрезвычайно чувствительны к желаниям своего партнера и готовы приложить усилия для построения крепких и гармоничных отношений. Их умение находить общее решение и стремление к взаимному удовлетворению позволит создать крепкий союз – свадьбу они сыграют до конца года.

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Рак

Ракам свойственна нежность, сострадание и забота о других. К концу года уроженцы знака решат сделать шаг вперед и сделают предложение своей половинке. Раки готовы полностью отдать себя и свое сердце длительным отношениям. Они покажут своему партнеру, как сильно они его любят.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали самые счастливые дни для всех знаков зодиака в июле, когда мечты могут сбыться.

По их словам, второй месяц лета станет судьбоносным периодом для некоторых уроженцев зодиакального круга – если одних ждет финансовая удача, то другие обретут счастье в любви. Однако для этого придется проявить смелость и решительность.

Также астрологи утверждают, что люди, рожденные в определенное время, чаще страдают от подобных заболеваний. Некоторые склонны к проблемам с сердцем, другие – с нервной системой. Читайте детальнее.