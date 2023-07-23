Три знака зодиака являются энергетическими вампирами: они могут выжать человека, как лимон

Энергетический вампир – это человек, который намеренно отбирает у других энергию. Как его распознать? Если вы чувствуете эмоциональное истощение после разговора с другом, коллегой или членом семьи, пора задуматься, с кем имеете дело. По словам астрологов, энергетическими вампирами являются три уроженца зодиакального круга – Тельцы, Девы и Раки.

Телец

Тельцы хотят уважения и признания от близких им людей. Когда что-то идет не так, они могут срываться. Окружающие склонны их защищать и поддерживать, но тем самым часто истощают себя. Уроженцы знака будут обвинять близких в своих неудачах и ранить их словами. Они используют чувство вины, чтобы добиться своего, и манипулируют окружающими.

Дева

Девы – энергетические вампиры, которые часто ведут себя высокомерно и импульсивно, даже когда осознают последствия своих слов и действий. Они легко могут нарушить покой других людей. Уроженцы знака часто используют газлайтинг, чтобы манипулировать близкими. Иногда они лгут, чтобы представить себя в лучшем свете.

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Рак

Раки рано или поздно превращаются в энергетических вампиров. Из-за своей эмоциональной уязвимости и слабости они часто полагаются на других, чтобы найти свое счастье. Уроженцы знака притворяются жертвами, чтобы воспользоваться жалостью и получить желаемое. Раки хотят, чтобы другие чувствовали себя плохо, и умело играют на чувствах.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали самые счастливые дни для всех знаков зодиака в июле, когда мечты могут сбыться.

По их словам, второй месяц лета станет судьбоносным периодом для некоторых уроженцев зодиакального круга – если одних ждет финансовая удача, то другие обретут счастье в любви. Однако для этого придется проявить смелость и решительность.

Также астрологи утверждают, что люди, рожденные в определенное время, чаще страдают от подобных заболеваний. Некоторые склонны к проблемам с сердцем, другие – с нервной системой. Читайте детальнее.