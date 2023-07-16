Три знака зодиака заведут новые знакомства 17-23 июля

В сфере астрологических влияний звезды выравниваются, формируя различные аспекты нашей жизни. UAportal подготовил гороскоп на неделю 17-23 июля, в котором рассматривается влияние небесных светил на три знака зодиака. Узнайте, как звезды направляют Весов, Скорпиона и Стрельца в их дружбе и общественной жизни.

Весы

Под космическим влиянием Юпитера в Весах, Весы на этой неделе почувствуют расцвет дружбы и социальных связей. Подобно гармоничному танцу, Весы ощущают изящный ритм в своем взаимодействии. Они без труда ориентируются в социальной обстановке, излучая естественное обаяние, которое притягивает к ним окружающих.

Благодаря своему дипломатическому подходу и врожденному пониманию справедливости, Весы создают приятную атмосферу в своем кругу общения. Их умение сочувственно слушать и предлагать взвешенные точки зрения укрепляет их связи с друзьями. На этой неделе Весы могут рассчитывать на установление новых связей, углубление существующих дружеских отношений и радость от гармоничного социального взаимодействия.

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Скорпион

Когда Сатурн в Скорпионе оказывает свое космическое влияние, Скорпионы переживают трансформационный этап в своих дружеских отношениях и социальной жизни. Подобно фениксу, восставшему из пепла, Скорпион обнаружит, что сбрасывает старые и принимает новые тенденции. Эта неделя предоставляет Скорпионам возможность задуматься о подлинности и глубине своих социальных связей.

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Они могут почувствовать сильное желание окружить себя людьми, которые соответствуют их ценностям и устремлениям. Природная интенсивность и интуиция Скорпионов помогут им разглядеть истинную природу дружеских отношений, что позволит им взращивать искренние связи. Приняв эту преобразующую энергию, Скорпион может проложить путь к долговременным и значимым связям.

Стрелец

Под небесным влиянием Урана в Стрельце Стрельцы отправляются в увлекательное путешествие, связанное с социальными исследованиями и приключениями. На этой неделе их врожденный оптимизм и дух авантюризма ярко сияют, привлекая новые знакомства и расширяя их социальные горизонты. Стрельцы излучают энтузиазм, наполняя свои социальные взаимодействия чувством радости и спонтанности.

Они ищут единомышленников, которые разделяют их жажду знаний и приключений. Природное любопытство и открытость Стрельцов создают привлекательную атмосферу, позволяя им устанавливать связи с людьми из разных сфер жизни. На этой неделе Стрельцы могут ожидать захватывающих социальных событий и возможности расширить круг своих друзей.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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