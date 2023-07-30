Три знака зодиака заведут полезные контакты в первую неделю августа: Гороскоп на 31 июля – 6 августа

UAportal подготовил гороскопы для трех знаков зодиака Весы, Скорпион и Стрелец на 31 июля – 6 августа. Прогнозы проливают свет на влияние, оказываемое на дружеские отношения и социальную жизнь.

Весы

Когда Юпитер проходит по знаку Весов, Весы ощущают, что их социальная жизнь бурлит от возбуждения. На этой неделе вы можете ощутить прилив энергии и энтузиазма, что побудит вас к участию в общественных мероприятиях и встречах. Планетарное соединение побуждает вас к новым связям и углублению существующих дружеских отношений.

Участвуйте в содержательных беседах, изучайте общие интересы и развивайте чувство общности. Ваше природное обаяние и дипломатичность помогут вам легко ориентироваться в социальных ситуациях, оставляя неизгладимое положительное впечатление на тех, с кем вы сталкиваетесь.

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Скорпион

Благодаря Сатурну в Скорпионе, дружеские отношения и социальная жизнь Скорпионов на этой неделе получат приземляющее влияние. Вы можете обнаружить, что вас тянет к более интимным и значимым связям, вы ищете глубину и подлинность в вашем общении.

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Это благоприятное время для развития долгосрочных дружеских отношений и укрепления связей со своим кругом общения. Сосредоточьтесь на укреплении доверия и лояльности, будьте открыты для поддержки и получения помощи от своих друзей. Ваша способность давать советы и сочувствовать будет высоко оценена, и это будет способствовать гармонии в вашей социальной сфере.

Стрелец

Под влиянием Урана в Стрельце ваши дружеские отношения и социальная жизнь на этой неделе приобретут авантюрный и спонтанный характер. Скорее всего, вы будете исследовать новые социальные круги и участвовать в увлекательных мероприятиях, расширяющих ваши горизонты.

Используйте возможности общения с людьми из разных слоев общества и культур, так как они могут привнести в вашу жизнь свежие взгляды. Ваш энтузиазм и жажда жизни привлекут единомышленников, которые разделят вашу жажду приключений. Примите непредсказуемость этой недели, поскольку она таит в себе потенциал для восхитительных сюрпризов и значимых связей.

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