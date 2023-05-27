Три знака зодиака ждет релаксация и отдых на выходных

UAportal подготовил гороскопы на выходные 27-28 мая, исследуя астрологические влияния и небесные совмещения. Три знака зодиака смогут полноценно отдохнуть и пополнить силы.

Близнецы

В эти выходные, Близнецы, вы почувствуете желание отдохнуть от суматошной рутины и предаться досугу. Расположение планет указывает на то, что это идеальное время для омоложения ума и тела.

Займитесь деятельностью, которая приносит вам радость и помогает расслабиться. Это может быть проведение времени с друзьями, чтение книги или просто прогулка на природе. Не забудьте на время отключиться от технологий и социальных сетей и насладиться моментом.

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Лев

Для Льва эти выходные – отличное время, чтобы предаться релаксации и активному отдыху. Планетарные изменения указывают на то, что вы будете чувствовать себя более творчески и вдохновенно, чем обычно, поэтому это отличное время для изучения своих хобби и интересов.

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Позвольте себе заняться тем, что приносит радость, например, рисовать, писать или слушать музыку. Возможно, вы захотите провести время с близкими, организовав вечер игр или пикник в парке. Не забывайте уделять первостепенное внимание своему психическому и физическому благополучию и найдите время для отдыха и восстановления сил.

Весы

В эти выходные, Весы, расстановка планет говорит о том, что вам будет полезно потратить некоторое время на отдых и развлечения. Вы можете чувствовать себя немного истощенными из-за профессиональных и личных обязательств, поэтому важно уделять первостепенное внимание своему психическому и физическому здоровью.

Займитесь деятельностью, которая приносит вам радость и помогает расслабиться, например, йогой, медитацией или принятием пенной ванны. Это также идеальное время для творческих занятий, таких как писательство, живопись или фотография. Не забывайте уделять время себе и делать то, что приносит вам радость.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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