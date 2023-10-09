Три знака зодиака ждет трансформационное влияние ретроградных планет: Гороскоп на октябрь

Гороскоп на октябрь дает представление о влиянии ретроградных планет на Овнов, Львов и Стрельцов. Uaportal рассказывает, что эти знаки будут испытывать преобразующую энергию, которая побуждает их исследовать новые возможности и заниматься личным ростом.

Овен

Ретроградная планета Плутон может оказать значительное влияние на вашу жизнь. Вы можете ощутить чувство трансформации и возрождения, сбросив старые наслоения и приняв новую версию себя. Это мощное время для самоанализа и саморефлексии.

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Лев

Ретроградная планета Плутон приносит в вашу жизнь энергию трансформации, Лев. Вы можете ощущать сильное желание перемен и потребность освободиться от старых шаблонов и ограничений. Это благоприятное время для самопознания и изучения своих страстей и желаний.

Стрелец

Ретроградная планета Плутон оказывает влияние на ваш знак Стрельца, принося мощную энергию трансформации и роста. Вы можете почувствовать сильное желание расширить свои горизонты и изучить новые возможности. Примите этот авантюрный дух и ищите новый опыт и возможности.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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