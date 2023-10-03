Три знака зодиака ждут взлеты и падения: Гороскоп Таро на начало октября

Uaportal подготовил гороскоп для Овнов, Львов и Стрельцов на начало октября. С помощью карт Таро узнайте, что готовят звезды для этих знаков зодиака.

Овен

В этот период Овны могут пережить разбитое сердце, печаль или потерю, символизирующую Тройкой Мечей. Важно помнить, что исцеление, принятие и переживание горя важны для эмоционального благополучия.

Найдите время, чтобы поразмышлять над эмоциями и позвольте себе исцелиться. Ищите поддержки у близких и занимайтесь деятельностью, приносящей радость. Помните, что этот сложный период пройдет, и вы станете сильнее, чем раньше.

Лев

Для Льва Четверка Мечей означает потребность в отдыхе, созерцании и восстановлении. В этот период очень важно совершить перерыв и восстановить силы. Замедлите темп и позвольте себе расслабиться.

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Займитесь деятельностью, способствующей внутреннему покою и саморефлексии. Этот период отдыха позволит перезарядиться и вернуться посильнее. Поверьте, что забота о себе имеет немаловажное значение для общего благополучия.

Стрелец

Стрелец, Четверка Жезлов означает праздник, гармонию и прочный фундамент. В этот период есть что праздновать, будь то личные достижения или стабильные отношения.

Окунитесь в окружающую вас радость и гармонию. Найдите время, чтобы оценить достижения и поблагодарить людей, которые вас поддерживали. Это пора праздновать и выражать благодарность за положительные аспекты жизни.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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