Трогательные истории о дружбе и самопознании: топ-5 лучших мультфильмов

Путешествуйте в волшебный мир анимационных историй с этими увлекательными мультфильмами с 2012 по 2015 год. UAportal поделился трогательными мультфильмами о самопознании и дружбе, увлекательными приключениями и веселыми проделками – эти киноленты покорили сердца зрителей по всему миру.

Видео дня

"Ральф"

Рейтинг IMDB: 7.7/10

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 101 минута

Год производства: 2012

Режиссер: Рич Мур

"Ральф" переносит зрителей в яркий мир игровых автоматов, где герои видеоигр живут своей жизнью за пределами экранов. Это история Ральфа, "плохого парня" из вымышленной игры "Отремонтируй Феликса-младшего", который стремится доказать, что он герой.

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"Гадкий я 2"

Рейтинг IMDB: 7.3/10

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 98 минут

Год производства: 2013

Режиссер: Пьер Коффен, Крис Рено

"Гадкий я 2" продолжает приключения Грю, некогда никчемного злодея, а теперь любящего отца. В этом мультфильме Грю завербован Антизлодейской лигой, чтобы помочь предотвратить угрожающий заговор. Вместе со своими верными приспешниками и волевым агентом Люси Уайлд, Грю отправляется навстречу опасным приключениям, полным юмора и любви.

"Университет монстров"

Рейтинг IMDB: 7.3/10

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 104 минуты

Год производства: 2013

Режиссер: Дэн Скэнлон

"Университет монстров" приглашает зрителей в путешествие в прошлое, чтобы узнать, как Майк и Салли, любимые монстры из "Монстров, инкорпорейтед", стали друзьями. Через череду испытаний, неудач и забавных ситуаций Майк и Салли укрепляют связь, которая в конце концов приводит к возникновению настоящей дружбы.

"Как приручить дракона 2"

Рейтинг IMDB: 7.8/10

Жанр: Анимация, боевик, приключения

Страна производства: США

Продолжительность: 102 минуты

Год производства: 2014

Режиссер: Дин Деблуа

"Как приручить дракона 2" возвращается в поселок викингов Берк, который теперь живет в гармонии с драконами. Это история Иккинга и его верного спутника Беззубика, которые открывают таинственный мир драконов, населенный загадочным всадником на драконе. Иккинг сталкивается с вызовами, которые испытывают его как лидера и как личность, заключает новые союзы и открывает потрясающую правду, которая навсегда меняет жизнь на Берке.

"Головоломка"

Рейтинг IMDB: 8.1/10

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 95 минут

Год производства: 2015

Режиссер: Пит Доктер, Ронни дель Кармен

"Головоломка" приглашает зрителей заглянуть в сложный мир эмоций в сознании Райли, 11-летней девочки. Эта история открывает тайны внутреннего мира девочки, олицетворяя ее основные эмоции – радость, грусть, гнев, страх и отвращение. Эти эмоции управляют жизнью Райли и влияют на ее переживания в окружающем мире.

Напомним, UAportal подготовил 10 вдохновляющих и мотивационных фильмов, которые стоит посмотреть каждому.

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