Трубочки, которые можно приготовить на сковороде: рецепт
Когда-то я делал рецепт для вафельницы, и многие спрашивали, как сделать на сковороде — я решил провести несколько экспериментов и возвращаюсь с решением, которое работает для сковород с покрытием.
К рецепту:
120 г масла 82,5%
100 г сахара + 10 г ванильного
100 г яичных белков
110 г муки
15 г масла без запаха
Масло комнатной температуры смешиваю с сахаром, хорошо перетираю венчиком, добавляю белки, перемешиваю и добавляю муку, хорошо вымешиваю – сахар весь должен растаять. В конце доливаю масло.
Сковороду с покрытием нагреваю на средней температуре (у меня 7 из 10)
И в середину кладу ложку теста.
Он плавится и понемногу плывет, оставляя после себя тонкий слой. но не сложен).
Дальше уже легко – немного подрумянить с одной стороны, перевернуть с помощью тонкой лопатки на другую сторону, снять на доску и завернуть на металлической трубочке.
Трубочки будут хрустящие и ароматные. Можно начинять любимыми начинками!