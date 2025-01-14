Трубочки с белковым кремом, как в детстве: рецепт
Лакомства с детства, которые, кажется, мы все до сих пор любим. Спасибо мамочке за помощь. Люблю тебя.
Тесто:
200г масла 82.5%
80г холодной воды
1 желток
10г яблочный уксус
300г мука
соль
Смазывать:
1 желток и сахар
Крем:
75г белка (из 2х крупных яиц)
150 г сахара
40г воды
Щепотка лимонной кислоты
масло нужно немного подморозить.
В холодную воду добавляю желток, щепотку соли и уксус, перемешиваю.
В чашу комбайна даю муку, порезанное холодное масло и в 2-3 импульса делаю таксу себе однородную крошку. Далее добавляю холодную воду с желтком и уксусом, и снова короткими импульсами делаю крупные крошки теста, но не однородное тесто!
Высыпаю смесь на стол, собираю прямо в комок, но не замешиваю, формирую прямоугольник и ставлю в холод на пару часов.
- достаю холодное тесто, немного "отбиваю" скалкой, чтобы стало мягче, валкую, складываю в 1 раз. Еще немного валяю и складываю 1 раз, чтобы образовался квадрат. При необходимости, конечно, подпилите мукой!
- (тесто можно делать и просто рубленное руками или на терке)
- Раскатываю тесто в квадрат со стороной примерно 40-42 см – толщина буквально 2-2.5мм.
Край, если надо – можно немного подровнять, и все делю на 15 тонких полосок.
- каждую полоску немного растягиваю и накручиваю на конус, начиная с широкой части, немного натягиваю нахлыстом. Края немного защипываю и защипом вниз кладу на пергамент.
- Смазываю желтком с молоком и посыпаю сахаром.
- выпекаю при 200 градусов ~20 минут – нагрев с конвекцией. Охлаждаю снимаю с конуса
Крем
В сахар добавляю воду и щепотку кислоты, помешиваю, довожу до кипения, чтобы сахар растворился. Далее варю где-то 5-7 минут (без помешивания) в сироп 120 градусов или на "мягкий шарик"
Ставлю сбиваться белки, добавляю щепотку соли, сбиваю до первых пиков и заливаю сиропом прямо из огня, продолжая взбивать.
Сбиваю пока не остынет!
Наполняю трубочки кремом и наслаждаюсь.