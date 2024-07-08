Цвет ногтей по знакам зодиака: какой оттенок подходит именно вам

Цвет лака для ногтей не только украшает ваши руки, но может отражать наши внутренние состояния. Каждый знак зодиака имеет уникальные черты и его вкусы можно увидеть в выборе цвета маникюра.

Что говорят астрологи о вашем выборе цвета лака для ногтей? Издание оfeminin углубляется в мир косметических пристрастий, чтобы найти идеальный оттенок для вашего знака.

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Овен, Телец, Близнецы

Люди, рожденные под знаком Овна, чрезвычайно энергичны и отважны. Им идеально подойдут красные, оранжевые или желтые оттенки лака для ногтей, что подчеркнет их смелость и жизненную энергию.

Тельцы ценят роскошь и красоту во всем. Для них наиболее удачными выборами будут коричневые и зелёные оттенки ногтевого лака, которые подчеркнут их стойкость и чувственность к красоте.

Близнецы известны своей креативностью и любовью к разнообразию. Для этого знака идеально подходят пастельные оттенки ногтевого лака, выражающие их легкость и эстетический вкус.

Рак, Лев, Дева

Раки зодиака известны своей нежностью и чувствительностью. Они лучше всего чувствуют себя в синем, бирюзовом или серебристом оттенках ногтевого лака, что подчеркивает их эмоциональность и тонкость.

Львы, которые любят быть в центре внимания, часто выбирают интенсивные цвета для своих ногтей, такие как золотой, фиолетовый или красный. Это помогает им выражать свою смелость и силу.

Зодиакальные Девы лучше смотрятся в природных и нейтральных цветах. Для них идеальным вариантом будут бежевые и нежные оттенки зеленого, которые подчеркнут их естественную красоту и элегантность.

Весы, Скорпион, Стрелец

Весы всегда стремятся к гармонии и балансу. Для представителей этого знака зодиака идеальными цветами ногтей являются нежные розовые или загадочные фиолетовые, которые помогают поддерживать их эстетическую гармонию.

Скорпионы, со своей чувственностью и глубокими переживаниями, часто выбирают цвета, отражающие их интенсивность. Для них идеально подходят насыщенный бордовый и темно-фиолетовый, подчеркивающий их сильную эмоциональную природу.

Женщины -стрельцы, полные энергии и жизнерадостности, часто выбирают яркие цвета для своих ногтей. Они больше всего любят выразительный оранжевый и солнечный желтый, что подчеркивает их энергию и оптимизм.

Козерог, Водолей, Рыбы

Козероги всегда ценят серьезность и честолюбие. Наиболее выгодными для них оказываются темно-синие или черные ногти, подчеркивающие их дисциплинированность и строгость по отношению к жизни.

Водолеи, как эксцентричные личности, всегда открыты для экспериментов. Они прекрасно подходят бирюзовым или серебристым оттенкам на ногтях, которые отражают их уникальность и оригинальный подход к жизни.

Рыбы, одаренные невероятной интуицией, часто выбирают нежные и пастельные цвета для своих ногтей. Они особенно предпочитают розовый, фиолетовый или голубый, что помогает поддерживать их внутреннюю гармонию и покой.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, способных на страшную месть.

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