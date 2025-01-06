rus
Українська
Блог
Лайфхаки

У камамбера обнаружили уникальные свойства: кому есть обязательно

Оксана СкиталинскаяОксана Скиталинская

У камамбера обнаружили уникальные свойства: кому есть обязательно
У камамбера обнаружили уникальные свойства: кому есть обязательно

Мы все уже бодрствуем о пользе ферментированных продуктов для здоровья.

И вот – новое исследование, которое, как бальзам на душу – о пользе камамбера.

Недаром мы так любим этот творог.

И хоть знаем, что такие сыры жирные, калорийные, но такие вкусные:)

А тут вот такая новость: ученые из Киото (Япония) исследовали действие камамбера на мозг (на мозг мышок).

И оказалось, что во время ферментации образуются особые молекулы с повышенной биологической активностью, которых нет в натуральных продуктах.

Действие этих молекул так ощутимо, что некоторые ученые даже рекомендуют включить ферментированные сыры в диетические рекомендации.

Это неудивительно, учитывая, с какой скоростью растет количество людей с деменциями и потерей когнитивных функций.

Кроме того, диабет 2 типа (наедаемый ложкой и малоподвижным образом жизни) является одним из факторов риска болезни Альцгеймера, дегенерации мозга.

Употребление ферментированных молочных продуктов снижает риск болезни Альцгеймера.

Одна из таких молекул – миристамид:

  • улучшает работу мозга;
  • поддерживает рост новых нейронов;
  • способствует производству молекулы, которая называется нейротрофическим фактором роста (сокращенно BDNF);
  • улучшает память;
  • уменьшает отрицательное влияние на мозг пищи, в которой много жиров;
  • уменьшает нейровоспаление.

Сыр камамбер производится из молока, которое ферментируется белой плесенью (Penicillium camembert).

Пока писала этот пост, очень захотелось такого мягкого, нежного, тягучеоо камамберу:))

А вам?

Источник:facebook.com

Блоги