Учимся отказывать: 5 простых советов, как установить границы

Умение вежливо и упорно отказывать – это важный навык, дающий человеку возможность устанавливать границы и определять приоритеты своей жизни. UAportal подготовил несколько советов, которые помогут сказать "нет".

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Откажите вежливо

Когда вы учитесь говорить "нет", важно делать это вежливо. Следует использовать корректные формулировки, а также поблагодарить человека за его предложение или приглашение. Например, можно сказать: "Спасибо, что подумали обо мне, но сейчас я не могу принять ваше приглашение". Будучи вежливым, можно сохранить положительные отношения.

Назовите причину

Еще один простой способ сказать "нет" – это объяснить причину отказа. Так можно добиться лучшего понимания того, почему просьба не может быть принята. Например: "На этот раз я не могу вам помочь, поскольку уже имею предварительные обязательства".

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Предложите альтернативу

Если вы не можете ответить да на конкретный запрос, можно предложить альтернативу. Это демонстрирует готовность помочь другим способом. Например: "Я не смогу прийти на мероприятие, но как насчет того, чтобы помочь вам прорекламировать его через социальные сети?".

Будьте настойчивы

Когда вы говорите "нет", важно быть решительным и упорным. Решение должно быть четко сформулировано, без сомнений. Например: "Я благодарен за предложение, но, к сожалению, вынужден отказаться". Ясность и прямота помогают человеку осознать окончательность решения.

Практика самопомощи

Научиться говорить "нет" означает поставить во главу угла личные интересы. Следует признавать и уважать границы, не ощущать вины за отказ в просьбах, перегружающих или вызывающих стресс. Важно заботиться о себе и обеспечивать удовлетворение личных потребностей.

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