Удивительные блокбастеры, которые стоит посмотреть каждому

Приготовьтесь почувствовать адреналин, выплескивающийся в крови от лучших боевиков 2008-2015 годов. UAportal подготовил подборку из пяти остросюжетных блокбастеров, покоривших зрителей своим экшеном.

Видео дня

"Темный рыцарь"

Рейтинг IMDb: 9.0/10

Жанр: Боевик, криминал, драма, триллер

Страна производства: США

Продолжительность: 152 минуты

Год: 2008

Главный продюсер: Кристофер Нолан

Фильм погружается в такие темы, как героизм, мораль и сущность зла. Пока Бэтмен пытается поддерживать порядок и справедливость, Джокер проявляет самые темные аспекты человеческой натуры, бросая вызов нравственному кодексу Бэтмена и заставляя его противостоять собственным страхам и внутренним демонам. С помощью таких союзников, как Харви Дент и комиссар Гордон, Бэтмен должен проникнуть сквозь паутину обмана и предательства, чтобы защитить Готем-Сити от дальнейшего погружения в хаос.

"Безумный Макс: Дорога ярости"

Рейтинг IMDb: 8.1/10

Жанр: Боевик, приключения, фантастика, триллер

Страна производства: Австралия, США

Продолжительность: 120 минут

Год: 2015

Главный продюсер: Джордж Миллер

Действие фильма "Безумный Макс: Дорога ярости" разворачивается в постапокалиптической пустыне, где Макс Рокатанский встречается с Фуриосой, лидером повстанцев. Вместе они отправляются в опасное путешествие, чтобы уйти от тиранического военачальника и обрести свободу в легендарном оазисе.

Читайте также: Лучшие фантастические фильмы десятилетия

"Джон Уик"

Рейтинг IMDb: 7.4/10

Жанр: Боевик, криминал, триллер

Страна производства: США, Великобритания, Китай

Продолжительность: 101 минута

Год: 2014

Главный продюсер: Василий Иваник

Фильм рассказывает о том, как Джон Уик, киллер в отставке, охотится за человеком, ответственным за убийство его собаки, которая была последним подарком от его покойной жены. Без ведома виновников они освободили безжалостную силу мести. Когда Джон отправляется на поиски мести, он сталкивается с грозными противниками и путешествует по криминальному миру, где никому нельзя доверять.

"Мстители"

Рейтинг IMDb: 8.0/10

Жанр: Боевик, приключения, фантастика

Страна производства: США

Продолжительность: 143 минуты

Год: 2012

Главный продюсер: Кевин Файги

Мстители, команда чрезвычайных людей, собирается вместе, когда Локи, древний и жадный к власти бог, спускается на Землю с грязными намерениями. Осознавая, что в одиночку им не устоять против такого грозного врага, Мстители отвергают свои противоречия и объединяются под руководством Ника Фьюри, чтобы защитить мир.

"Миссия невозможна: Протокол Фантом"

Рейтинг IMDb: 7.4/10

Жанр: Боевик, приключения, триллер

Страна производства: США, Объединенные Арабские Эмираты, Чехия.

Продолжительность: 133 минуты

Год: 2011

Главный продюсер: Том Круз

Сюжет начинается с разрушительного взрыва в Кремле, который приводит к тому, что вся команда IMF, включая Итана Ханта, оказывается причастной к нападению. После того как их агентство было дезавуировано и дискредитировано, Хант и его команда – включая агента Бенджи Данна, аналитика Джейн Картер и опытного полевого агента Уильяма Брандта – должны работать без всякой поддержки и прикрытия, чтобы очистить свое имя и предотвратить глобальную катастрофы.

Напомним, ранее мы рассказывали об экшн-фильмах, покоривших зрителей по всему миру.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !