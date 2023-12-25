Уловки опытных хозяек: Как очистить пригоревшее дно эмалированной кастрюли

Опытные хозяйки знают, как трудно отчистить пригоревшую кастрюлю, но есть выход. UAportal рассказывает о проверенных методах с использованием простых бытовых ингредиентов, которые помогут отчистить стойкие пригоревшие остатки пищи.

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Ключ к успеху – решить проблему как можно скорее, пока пригоревшая еда не успела полностью высохнуть. В противном случае, возможно, придется прибегнуть к бытовой химии для тщательной очистки.

Кислые яблоки

Для свежих пятен в помощь придут кислые яблоки. Разрежьте фрукты пополам и энергично потрите ими пораженные участки. Затем прокипятите кастрюлю около 20 минут, чтобы разрыхлить пригоревшие остатки.

Вода и пепел

Еще один эффективный метод заключается в использовании смеси воды и золы. Разведите пепел с водой в соотношении 1:3, затем доведите раствор до кипения. Этот метод творит чудеса в удалении пригоревшего нагара.

Лимон

Лимоны или лимонная кислота также могут оказаться превосходными чистящими средствами. Вы можете натереть пригоревшие участки лимоном или посыпать их лимонной кислотой. Нагрев поможет растворить пятна.

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Кофейная гуща

Не торопитесь выбрасывать кофейную гущу. Она служит универсальным средством для различных бытовых задач, в частности, для очистки пригоревших пятен. Используйте ее как мягкий абразив, чтобы соскоблить стойкие остатки.

Горчичный порошок

Горчичный порошок – еще одно чудодейственное средство для удаления пригоревшей пищи без царапин. Смешайте горчичный порошок с водой до состояния густой сметанообразной массы. Нанесите эту смесь на пораженный участок, оставьте на 3-4 часа, а затем просто удалите засохшую пасту вместе с пригоревшими частицами.

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