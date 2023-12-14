Умеренное потребление полезно: 5 интересных фактов о красном вине

Красное вино имеет богатую историю, которая достигает 6 тысячелетия до нашей эры. Грузины были первопроходцами, которые производили вино из виноградного сока и позволяли ему выдерживаться под землей в глиняных амфорах. Сегодня исследователи изучают мир вина, совершая интересные открытия, которыми мы можем наслаждаться. UAportal рассказывает пять увлекательных фактов о красном вине.

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1. Умеренное потребление для хорошего самочувствия

Удивительно, но умеренное потребление вина действительно полезно. Исследования показывают, что содержащиеся в красном вине антиоксиданты могут помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа. Однако важно помнить, что чрезмерное потребление может привести к негативным последствиям для здоровья. Поэтому не забывайте пить в меру.

2. Богатство полифенолов

В красном вине содержится множество полифенолов, среди которых дубильные вещества, цветные пигменты, винные ароматы и около 5 000 других органических соединений, занимающих основное место. Эти соединения, также содержащиеся в зеленом чае и черном шоколаде, связаны со снижением уровня холестериновых отложений в кровеносных сосудах, что способствует здоровью сердца и долголетию.

3. Разнообразие красных вин

Некоторые сорта имеют более высокое содержание питательных веществ, чем другие. К примеру, Каберне Совиньон вмещает большее количество таннинов, чем Пино Нуар, тогда как Таннат, Пти Сира и Сагрантино возглавляют чарты по богатому содержанию полифенолов.

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Выбирая вино, предпочитайте красные сухие вина, а не сладкие, красные слабоалкогольные вина (ниже 13% ABV), а не крепленые вина, и покупайте вина с высшим содержанием танина для получения дополнительных преимуществ для здоровья.

4. Сущность цвета

Яркие оттенки красного вина обязаны своим происхождением растительному пигменту, известному как антоциан. Этот пигмент получают из кожицы красного винограда, и он помогает создать прекрасную цветовую композицию, которую мы так ценим.

5. Созревание

Когда красные вина созревают, их цвет постепенно выцветает и становится светлее. Выдержанные вина теряют интенсивность и становятся более прозрачными.

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