Управление гневом: десять способов контроля чрезмерных эмоций

Гнев – обычная и в значительной степени здоровая эмоция. Но важно справляться с ней, избегая негативных последствий. Неконтролируемый гнев может отрицательно повлиять как на здоровье, так и ваши отношения.

Держать себя в руках довольно сложно. Используйте простые советы по управлению гневом.

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ПОДУМАЙТЕ, ПЕРШ НІЖ ГОВОРИТИ

У запалі легко сказати щось, про що потім пошкодуєте. Зробіть паузу на декілька хвилин, щоб зібратися з думками, перш ніж щось говорити. Дозвольте іншим людям зробити те саме.

РОЗКАЖІТЬ, ЩО ВАС ТУРБУЄ

Як тільки ви заспокоїтеся і будете ясно мислити, висловіть свої думки в наполегливій, але неконфронтаційній манері. Поділіться своїми побоюваннями та потребами чітко і прямо, не ображаючи інших і не намагаючись їх контролювати.

ЗАЙМІТЬСЯ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ

Фізична активність допомагає зменшити стрес, який провокує гнів. Якщо ви відчуваєте, що гнів зростає, вийдіть на прогулянку або пробіжку. Або зробіть інші рухові вправи.

ВІЗЬМІТЬ ТАЙМ-АУТ

Робіть собі короткі перерви впродовж дня, особливо в той час, коли ви схильні до стресу. Декілька хвилин тиші допоможуть відчути себе більш підготовленими, щоб впоратися з тим, що чекає на попереду, без роздратування чи гніву.

ВИЗНАЧТЕ МОЖЛИВІ РІШЕННЯ

Замість того, щоб зосереджуватися на тому, що вас розлютило, попрацюйте над вирішенням поточної проблеми. Вас засмучує безлад у кімнаті вашої дитини? Закрийте двері. Партнер щовечора запізнюється на вечерю? Перенесіть вечерю на більш пізній час. Або домовтеся їсти окремо декілька разів на тиждень.

Зрозумійте, що деякі речі неможливо контролювати. Спробуйте реалістично оцінити, що можете змінити, а що ні. Нагадуйте собі, що гнів нічого не вирішить і здатен зробити тільки гірше.

ВИКОРИСТОВУЙТЕ "Я"-ВИСЛОВЛЮВАННЯ

Критика або звинувачення здатні лише посилити напругу. Спробуйте використовувати "Я"-висловлювання, щоб описати проблему. Будьте ввічливі та конкретні. Наприклад, замість "Ти ніколи не робиш ніякої хатньої роботи" можна сказати: "Я засмучена, що ти пішов з-за столу, не запропонувавши допомогти з посудом".

НЕ ТРИМАЙТЕ ЗЛА

Прощення є потужним інструментом. Якщо ви дозволите гніву та іншим негативним почуттям витіснити позитивні, вас може поглинути гіркота або відчуття несправедливості. Прощення того, хто вас образив, допоможе винести конструктивний досвід з ситуації та зміцнити стосунки.

ЖАРТУЙТЕ

Сміх допомагає зняти напругу. Використовуйте гумор, щоб зрозуміти, що вас злить, і, можливо, з будь-якими нереалістичними очікуваннями щодо того, як все має відбуватися. Однак уникайте сарказму: він може ранити інших і лише погіршити ситуацію.

ПРАКТИКУЙТЕ РЕЛАКСАЦІЮ

Спробуйте вправи на глибоке дихання, уявіть щось приємне або повторюйте заспокійливе слово чи фразу, наприклад, "Спокійно". Можна послухати музику, написати про свої емоції в щоденнику або зробити декілька поз з йоги — будь-що, що сприяє вашому розслабленню.

ЗВЕРТАЙТЕСЯ ПО ДОПОМОГУ

Навчитися контролювати гнів іноді може бути непросто. Якщо здається, що гнів вийшов з-під контролю, змушує робити речі, про які шкодуєте, або завдає шкоди тим, хто вас оточує, не бійтеся і не соромтеся звернутися до фахівців.