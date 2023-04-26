Упражнения для идеального пресса: как получить шесть кубиков дома

В современном быстро меняющемся мире люди постоянно ищут способы упростить свою жизнь и сделать задачи более выполнимыми. UAportal подготовил список упражнений, которые помогут вам добиться идеального пресса.

Планка

Планка – это отличное упражнение, которое направлено на основные мышцы, включая прямую мышцу живота, поперечную мышцу живота и косые мышцы. Чтобы выполнить планку, начните с позиции для отжиманий, но вместо того, чтобы опускать тело, держите его на прямой линии, упираясь локтями в пол. Удерживайте свое тело в напряженном состоянии и сохраняйте позу как можно дольше.

Читайте также: Зеленый чай для похудения: советы врачей

Видео дня

Планка – отличное упражнение, потому что его можно выполнять в любом месте, и для этого не нужно никакого оборудования. Кроме того, она прорабатывает несколько мышц тела, что позволяет эффективно использовать время.

Скручивание

Скручивание – это еще одно эффективное упражнение, которое направлено на косые мышцы, прямую мышцу живота и поперечную мышцу живота. Чтобы выполнить скручивание, сядьте на пол, согнув колени и поставив стопы на пол. Слегка отклонитесь назад и поднимите ноги от земли. Возьмите гирю или мяч в одну руки и скручивайте туловище вправо, затем влево, сохраняя при этом напряженное тело.

Скручивания – это эффективное упражнение, поскольку оно направлено на косые мышцы, которые часто упускаются из виду при выполнении традиционных упражнений на пресс. Кроме того, его можно выполнять дома или в тренажерном зале с минимальным оборудованием.

Читайте также: Почему стоит есть яблоки ежедневно

Велосипед

Велосипед – это классическое упражнение, которое направлено на прямую мышцу живота и косые мышцы. Чтобы выполнить упражнение "Велосипед", лягте на спину, руки за головой, колени согнуты. Поднимите плечи от земли и подведите правый локоть к левому колену, выпрямляя правую ногу. Затем поменяйте стороны и подтяните левый локоть к правому колену, выпрямляя левую ногу.

Велосипед – отличное упражнение, поскольку оно направлено на проработку нескольких основных мышц и одновременно прорабатывает ноги. Кроме того, его можно выполнять дома без какого-либо оборудования.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

Ранее врачи рассказали об 11 способах уменьшить преждевременное старение кожи и предотвратить появление морщин.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!