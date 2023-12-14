Успех будет на стороне этих знаков зодиака: Гороскоп на неделю

Узнайте о знаках зодиака, которые на этой неделе будут блистать своим большим успехом. UAportal подготовил гороскоп для Овнов, Львов, Скорпионов, Дев и Козерогов.

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Овен

Согласно прогнозам астрологов, первое место по знаку зодиака с наибольшим успехом на этой неделе занимает Овен. С переходом Марса в знак Весов они могут ожидать притока энергии и мотивации.

Лев

На второе место успешнейшего знака зодиака на этой неделе претендует Лев. Воздействие Марса в Весах способствует повышению креативности и напористости у представителей этого знака.

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Дева

Третье место среди самых успешных знаков зодиака на этой неделе занимает Дева. С вхождением Марса в знак Весов представители этого знака могут рассчитывать на усиление способности к эффективной коммуникации и установление крепких связей.

Скорпион

На четвертом месте среди знаков зодиака, которые добьются наибольшего успеха на этой неделе – Скорпион. Влияние Марса в Весах разжигает страстную энергию и решительность Скорпионов.

Козерог

На пятом месте среди знаков зодиака, которые добьются наибольшего успеха на этой неделе – Козерог. С вхождением Марса в знак Весов Козероги могут ожидать толчка в своих карьерных перспективах и профессиональных устремлениях.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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