Устойчивые решения против сорняков: как обеспечить чистоту на участке

Сорняки заполонили приусадебный участок? UAportal рассказал о подходах к решению этой распространенной проблемы.

Экологическое средство для борьбы с сорняками

Вместо того чтобы тянуться к вредным химическим спреям, можно приготовить натуральное средство для борьбы с сорняками из домашних ингредиентов. Раствор из равных частей белого уксуса и воды с несколькими каплями хозяйственного мыла можно распылить непосредственно на сорняки, чтобы уничтожить их без ущерба окружающей среде.

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Съедобные сорняки

Такая зелень, как одуванчики, куриная крапива и портулак, являются питательными и могут быть добавлены в салаты и другие блюда. Изменив взгляд на растения, можно превратить их из раздражителя в бесплатное и полезное дополнение к домашним блюдам.

Мульчирование сорняками

Вместо того чтобы утилизировать вырванную траву, можно использовать ее как естественную мульчу на грядках. Просто положите вырванные растения на поверхность почвы, чтобы избежать сорняков.

Это поможет удержать влагу, и в будущем и добавит питательные вещества обратно в почву, когда сорняки будут разлагаться. Этот метод органического мульчирования уменьшает потребность в покупной мульче и способствует росту более здоровых и выносливых растений.

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