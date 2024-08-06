Уважение к святыням: как правильно утилизировать освященные предметы

После церковных празднований у нас часто остаются освященные вещи, требующие соответствующей утилизации. UAportal рассказал, какие правила следует соблюдать, чтобы правильно распоряжаться этими предметами.

Освященная ива

Наши предки практиковали особый ритуал, во время которого веточку освященной ивы вонзали в землю, которую собирались возделывать. Те, у кого нет огорода, могли питать его скоту, сжечь их в печи или закопать возле дома.

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Кроме того, освященные ивовые веточки можно осторожно отпустить в реку. Традиционно считается, что проточная вода обладает очищающей силой, смывая весь накопленный негатив. Таким образом, выброс ивовых веточек в реку становится этически правильным методом утилизации.

Освященные куличи

Церковь строго запрещает осквернять освященные продукты, например топтать или разбрасывать их. Подобно обычаям наших предков, рекомендуется похоронить остатки пасхальной пищи.

Пасху, как неотъемлемую часть этой праздничной традиции, в идеале следует съесть полностью. Однако, если это невозможно, ее можно осторожно и почтительно похоронить там, где никто не ходит, не ездит и не производит никаких работ, связанных с землей.

Напомним, мы рассказали, какие предметы должны быть всегда под рукой.

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