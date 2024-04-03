Увлекательные и напряженные истории: триллеры, которые стоит посмотреть каждому
Приготовьтесь к остросюжетным криминальным историям к психологическим триллерам, захватывающим до глубины души. UAportal рассказал о самых увлекательных триллерах, вышедших на экраны в период с 2006 по 2010 год.
"Старикам тут не место"
Рейтинг IMDb: 8.1/10
Жанр: Криминал, драма, триллер
Страна производства: США
Продолжительность: 122 минуты
Год: 2007
Главный продюсер Скотт Рудин
Фильм "Старикам тут не место" рассказывает историю Ллевелина Мосса, который случайно наталкивается в техасской пустыне на неудачное дело с продажей наркотиков. Он находит сумку с деньгами и решает оставить ее себе, чем вызывает жестокое преследование. Пока Мосс пытается убежать от неумолимого киллера Антона Чигура, в это дело вовлекается местный шериф Эд Том Белл.
"Остров проклятых"
Рейтинг IMDb: 8.1/10
Жанр: Мистика, триллер
Страна производства: США
Продолжительность: 138 минут
Год: 2010
Главный продюсер: Майк Медавой
Фильм "Остров проклятых" рассказывает о маршале США Тедди Дэниелсе, который приезжает в больницу Эшклиф на отдаленном острове, чтобы расследовать исчезновение пациентки. Преследуемый собственным прошлым и страдая тревожными галлюцинациями, Тедди начинает все больше подозревать персонал и пациентов острова. Углубляясь в тайну, он раскрывает множество секретов и оказывается вовлеченным в заговор, выходящий далеко за пределы того, что он мог себе представить.
"Прощай, детка, прощай"
Рейтинг IMDb: 7.6/10
Жанр: Криминал, драма, мистика, триллер
Страна производства: США
Продолжительность: 114 минут
Год: 2007
Главный продюсер: Шон Бэйли
В этом фильме частные детективы Патрик Кензи и Анджела Дженнаро расследуют исчезновение молодой девушки по имени Аманда МакКриди из пригорода Бостона. Погружаясь в это дело и разбираясь в сложностях неблагополучной семьи Аманды и местного сообщества, они разоблачают темный подземный мир, переплетенный с преступностью, коррупцией и моральными проблемами. Расследование ставит их перед сложными решениями и разоблачает суровую реальность.
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"Отступники"
Рейтинг IMDb: 8.5/10
Жанр: Триллер
Страна производства: США
Продолжительность: 151 минута
Год: 2006
Главный продюсер: Мартин Скорсезе
Действие фильма "Отступники" разворачивается на суровых улицах Бостона, где двое мужчин, Билли Костиган и Колин Салливан, оказываются по разные стороны закона. Костиган, полицейский из Южного Бостона, работает под прикрытием, чтобы проникнуть в ирландскую мафию во главе с Фрэнком Костелло. С другой стороны, Салливан поднимается по службе в полиции, вместе с тем тайно работая кротом на Костелло.
"Девушка с татуировкой дракона"
Рейтинг IMDb: 7.8/10
Жанр: Триллер, мистика
Страна производства: Швеция
Продолжительность: 152 минуты
Год: 2009
Главный продюсер: Серен Стермосе
"Девушка с татуировкой дракона" рассказывает историю журналиста-расследователя Микаэля Блумквиста и хакера Лисбет Саландер. Блумквиста нанимает богатый промышленник, чтобы раскрыть тайну исчезновения его племянницы, что приводит его к раскрытию темных дел в семье Вангеров. Углубляясь в расследование, Блумквист объединяется с Саландером, очень умной и изобретательной молодой женщиной с непростым прошлым, с которой они раскрывают серию ужасных убийств и находят доказательства существования серийного убийцы.
Напомним, ранее мы рассказывали об экшн-фильмах, покоривших зрителей по всему миру. В частности, эти фильмы положили путь в будущее этого жанра.
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