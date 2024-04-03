Увлекательные и напряженные истории: триллеры, которые стоит посмотреть каждому

Приготовьтесь к остросюжетным криминальным историям к психологическим триллерам, захватывающим до глубины души. UAportal рассказал о самых увлекательных триллерах, вышедших на экраны в период с 2006 по 2010 год.

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"Старикам тут не место"

Рейтинг IMDb: 8.1/10

Жанр: Криминал, драма, триллер

Страна производства: США

Продолжительность: 122 минуты

Год: 2007

Главный продюсер Скотт Рудин

Фильм "Старикам тут не место" рассказывает историю Ллевелина Мосса, который случайно наталкивается в техасской пустыне на неудачное дело с продажей наркотиков. Он находит сумку с деньгами и решает оставить ее себе, чем вызывает жестокое преследование. Пока Мосс пытается убежать от неумолимого киллера Антона Чигура, в это дело вовлекается местный шериф Эд Том Белл.

"Остров проклятых"

Рейтинг IMDb: 8.1/10

Жанр: Мистика, триллер

Страна производства: США

Продолжительность: 138 минут

Год: 2010

Главный продюсер: Майк Медавой

Фильм "Остров проклятых" рассказывает о маршале США Тедди Дэниелсе, который приезжает в больницу Эшклиф на отдаленном острове, чтобы расследовать исчезновение пациентки. Преследуемый собственным прошлым и страдая тревожными галлюцинациями, Тедди начинает все больше подозревать персонал и пациентов острова. Углубляясь в тайну, он раскрывает множество секретов и оказывается вовлеченным в заговор, выходящий далеко за пределы того, что он мог себе представить.

"Прощай, детка, прощай"

Рейтинг IMDb: 7.6/10

Жанр: Криминал, драма, мистика, триллер

Страна производства: США

Продолжительность: 114 минут

Год: 2007

Главный продюсер: Шон Бэйли

В этом фильме частные детективы Патрик Кензи и Анджела Дженнаро расследуют исчезновение молодой девушки по имени Аманда МакКриди из пригорода Бостона. Погружаясь в это дело и разбираясь в сложностях неблагополучной семьи Аманды и местного сообщества, они разоблачают темный подземный мир, переплетенный с преступностью, коррупцией и моральными проблемами. Расследование ставит их перед сложными решениями и разоблачает суровую реальность.

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"Отступники"

Рейтинг IMDb: 8.5/10

Жанр: Триллер

Страна производства: США

Продолжительность: 151 минута

Год: 2006

Главный продюсер: Мартин Скорсезе

Действие фильма "Отступники" разворачивается на суровых улицах Бостона, где двое мужчин, Билли Костиган и Колин Салливан, оказываются по разные стороны закона. Костиган, полицейский из Южного Бостона, работает под прикрытием, чтобы проникнуть в ирландскую мафию во главе с Фрэнком Костелло. С другой стороны, Салливан поднимается по службе в полиции, вместе с тем тайно работая кротом на Костелло.

"Девушка с татуировкой дракона"

Рейтинг IMDb: 7.8/10

Жанр: Триллер, мистика

Страна производства: Швеция

Продолжительность: 152 минуты

Год: 2009

Главный продюсер: Серен Стермосе

"Девушка с татуировкой дракона" рассказывает историю журналиста-расследователя Микаэля Блумквиста и хакера Лисбет Саландер. Блумквиста нанимает богатый промышленник, чтобы раскрыть тайну исчезновения его племянницы, что приводит его к раскрытию темных дел в семье Вангеров. Углубляясь в расследование, Блумквист объединяется с Саландером, очень умной и изобретательной молодой женщиной с непростым прошлым, с которой они раскрывают серию ужасных убийств и находят доказательства существования серийного убийцы.

Напомним, ранее мы рассказывали об экшн-фильмах, покоривших зрителей по всему миру. В частности, эти фильмы положили путь в будущее этого жанра.

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