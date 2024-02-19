Увлекательные истории и неожиданные повороты: триллеры, которые нужно посмотреть
UAportal подготовил подборку из лучших фильмов-триллеров 1999–2003 годов. От психологических игр ума до увлекательного напряжения эти фильмы очаровывали зрителей своими интересными сюжетами и незабываемыми поворотами.
"Шестое чувство"
Рейтинг IMDb: 8.1/10
Жанр: Триллер, драма, мистика
Страна производства: США
Продолжительность: 107 минут
Год: 1999
Главный продюсер: Фрэнк Маршалл
Фильм рассказывает о детском психологе Малкольме Кроу, который пытается помочь проблемному мальчику по имени Коул Сир. Коул утверждает, что может видеть и общаться с мертвыми людьми. Когда доктор Кроу все больше вникает в проблемы Коула, его начинает поглощать таинственная и жуткая сторона сверхъестественной силы.
"Помни"
Рейтинг IMDb: 8.4/10
Жанр: Мистика, триллер
Страна производства: США
Продолжительность: 113 минут
Год: 2000
Главный продюсер: Дженнифер Тодд
"Помни" рассказывает о Леонарде Шелби, бывшем страховом агенте, страдающем амнезией после нападения, в результате которого была убита его жена. Стремясь отомстить за ее смерть и найти убийцу, Леонард начинает делать татуировку, снимать фотографии и писать заметки от руки, чтобы хранить информацию в памяти.
"Олдбой"
Рейтинг IMDb: 8.4/10
Жанр: Мистика, триллер, драма, боевик
Страна производства: Южная Корея.
Продолжительность: 120 минут
Год: 2003
Главный продюсер: Ким Дон Чжу
Фильм повествует об О Дэ Су, который таинственным образом попадает в тюрьму на 15 лет, не зная причины своего заключения. После увольнения он полон решимости выяснить правду о своем незаконном лишении свободы и стремится отомстить виновникам. О Дэ Су проходит через целый лабиринт жутких открытий, где переплетаются насилие, тайны и предательство.
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"Комната страха"
Рейтинг IMDb: 6.7/10
Жанр: Криминал, драма, триллер
Страна производства: США
Продолжительность: 112 минут
Год: 2002
Главный продюсер: Сиан Чаффин
"Комната страха" рассказывает о Мег Альтмане и ее дочери Саре, которые переезжают в роскошный нью-йоркский дом, оборудованный специальной комнатой, известной как "комната страха". Когда трое грабителей врываются в дом, чтобы найти спрятанные богатства, Мэг и Сара вынуждены спрятаться в этой комнате, отчаянно пытаясь перехитрить грабителей и защитить себя любой ценой.
"Идентификация"
Рейтинг IMDb: 7.3/10
Жанр: Мистика, триллер
Страна производства: США
Продолжительность: 110 минут
Год: 2003
Главный продюсер: Кэти Конрад
Фильм рассказывает о группе незнакомцев, застрявших в безлюдном мотеле во время сильного ливня. Когда их начинают загадочно убивать друг за другом, они понимают, что их жизни связаны между собой неожиданным и жутким образом. Столкнувшись со своими внутренними демонами, они должны раскрыть правду об их общем прошлом и найти убийцу, пока не стало слишком поздно.
Напомним, ранее мы рассказывали об экшн-фильмах, покоривших зрителей по всему миру. В частности, эти фильмы положили путь в будущее этого жанра.
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