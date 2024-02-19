Увлекательные истории и неожиданные повороты: триллеры, которые нужно посмотреть

UAportal подготовил подборку из лучших фильмов-триллеров 1999–2003 годов. От психологических игр ума до увлекательного напряжения эти фильмы очаровывали зрителей своими интересными сюжетами и незабываемыми поворотами.

Видео дня

"Шестое чувство"

Рейтинг IMDb: 8.1/10

Жанр: Триллер, драма, мистика

Страна производства: США

Продолжительность: 107 минут

Год: 1999

Главный продюсер: Фрэнк Маршалл

Фильм рассказывает о детском психологе Малкольме Кроу, который пытается помочь проблемному мальчику по имени Коул Сир. Коул утверждает, что может видеть и общаться с мертвыми людьми. Когда доктор Кроу все больше вникает в проблемы Коула, его начинает поглощать таинственная и жуткая сторона сверхъестественной силы.

"Помни"

Рейтинг IMDb: 8.4/10

Жанр: Мистика, триллер

Страна производства: США

Продолжительность: 113 минут

Год: 2000

Главный продюсер: Дженнифер Тодд

"Помни" рассказывает о Леонарде Шелби, бывшем страховом агенте, страдающем амнезией после нападения, в результате которого была убита его жена. Стремясь отомстить за ее смерть и найти убийцу, Леонард начинает делать татуировку, снимать фотографии и писать заметки от руки, чтобы хранить информацию в памяти.

"Олдбой"

Рейтинг IMDb: 8.4/10

Жанр: Мистика, триллер, драма, боевик

Страна производства: Южная Корея.

Продолжительность: 120 минут

Год: 2003

Главный продюсер: Ким Дон Чжу

Фильм повествует об О Дэ Су, который таинственным образом попадает в тюрьму на 15 лет, не зная причины своего заключения. После увольнения он полон решимости выяснить правду о своем незаконном лишении свободы и стремится отомстить виновникам. О Дэ Су проходит через целый лабиринт жутких открытий, где переплетаются насилие, тайны и предательство.

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"Комната страха"

Рейтинг IMDb: 6.7/10

Жанр: Криминал, драма, триллер

Страна производства: США

Продолжительность: 112 минут

Год: 2002

Главный продюсер: Сиан Чаффин

"Комната страха" рассказывает о Мег Альтмане и ее дочери Саре, которые переезжают в роскошный нью-йоркский дом, оборудованный специальной комнатой, известной как "комната страха". Когда трое грабителей врываются в дом, чтобы найти спрятанные богатства, Мэг и Сара вынуждены спрятаться в этой комнате, отчаянно пытаясь перехитрить грабителей и защитить себя любой ценой.

"Идентификация"

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Жанр: Мистика, триллер

Страна производства: США

Продолжительность: 110 минут

Год: 2003

Главный продюсер: Кэти Конрад

Фильм рассказывает о группе незнакомцев, застрявших в безлюдном мотеле во время сильного ливня. Когда их начинают загадочно убивать друг за другом, они понимают, что их жизни связаны между собой неожиданным и жутким образом. Столкнувшись со своими внутренними демонами, они должны раскрыть правду об их общем прошлом и найти убийцу, пока не стало слишком поздно.

Напомним, ранее мы рассказывали об экшн-фильмах, покоривших зрителей по всему миру. В частности, эти фильмы положили путь в будущее этого жанра.

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