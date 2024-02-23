Увлекательные мультфильмы, ставшие классикой десятилетия

Откройте для себя магию анимационного кино, заглянув в мир лучших мультфильмов 2004-2010 годов. UAportal рассказал об увлекательных историях, которые очаровывали зрителей.

Видео дня

"Суперсемейка"

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Анимация, экшн, приключения

Страна производства: США

Продолжительность: 115 минут

Год производства: 2004

Главный продюсер: Брэд Берд

"Суперсемейка" – это мультфильм, действие которого разворачивается в мире, где супергерои, когда-то знаменитые и уважаемые, вынуждены жить обычной жизнью через правительственный мандат. Фильм рассказывает о семье Парров, тайно обладающих сверхспособностями. Мистер Невероятный (Боб Парр) и его жена Эластичная девушка (Хелен Парр) вместе со своими детьми, Вайолет, Дэш и Джек-Джеком, пытаются уравновесить свою обычную жизнь с борьбой с преступностью.

"ВАЛЛ·И"

Рейтинг IMDB: 8.4

Жанр: Анимация, приключения, семейный

Страна производства: США

Продолжительность: 98 минут

Год производства: 2008

Главный продюсер: Эндрю Стэнтон

"ВАЛЛ-И"– это трогательный мультфильм, действие которого разворачивается в будущем, где Земля стала непригодной для жизни из-за огромного количества мусора. Фильм рассказывает историю Валл-И, маленького робота-мусорщика, развившего собственную уникальную личность и любознательный характер.

"Вверх"

Рейтинг IMDB: 8.2

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 96 минут

Год производства: 2009

Главный продюсер: Пит Доктер

"Вверх" рассказывает историю Карла Фредриксена, старенького вдовца, отправляющегося в грандиозное приключение, привязав тысячи воздушных шаров к своему дому, чтобы тот взлетел в воздух. Куда он идет? Райский водопад. По дороге старик неожиданно находит безбилетника Рассела, молодого исследователя дикой природы, который становится его компаньоном.

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"История игрушек: Большой побег"

Рейтинг IMDB: 8.2

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 103 минуты

Год производства: 2010

Главный продюсер: Ли Ункрич

Действие "История игрушек: Большой побег" происходит через несколько лет после предыдущей части и рассказывает об Энди, который уже вырос и собирается поступать в колледж. В процессе упаковки вещей любимые игрушки – Вуди, Базз Лайтер и остальные банды – случайно оказываются в детском саду вместо того, чтобы остаться на чердаке.

"Как приручить дракона"

Рейтинг IMDB: 8.1

Жанр: Анимация, экшн, приключения

Страна производства: США

Продолжительность: 98 минут

Год производства: 2010

Главный продюсер: Дин Деблуа, Крис Сандерс

Действие фильма "Как приручить дракона" разворачивается в викингском городе Берк, страдающем от нападений драконов. Иккинга, молодой викинг, мечтающий стать истребителем драконов, случайно заводит дружбу с раненым драконом Ночной Люти, дав ему имя Беззубик.

Напомним, ранее мы рассказывали об экшн-фильмах, покоривших зрителей по всему миру. В частности, эти фильмы положили путь в будущее этого жанра.

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