Увлекательный мир криминала: триллеры, которые следует посмотреть каждому
Приготовьтесь к увлекательным сюжетам, напряженным событиям и незабываемым персонажам, которые не дадут оторваться от экрана. UAportal подготовил подборку из пяти фильмов-триллеров с 2010 по 2015 годы.
"Немыслимое"
Рейтинг IMDb: 7.1/10
Жанр: Драма, триллер
Страна производства: США
Продолжительность: 97 минут
Год: 2010
Главный продюсер: Грегор Джордан
Фильм рассказывает об агенте ФБР, перед которым стоит непростая задача – привлечь эксперта по допросам, чтобы выбить информацию из известного террориста, виновного в серии террористических атак в США. Когда граница между добром и злом размывается, агент начинает подвергать сомнению собственную нравственность и пределы, которые он готов переступить ради большего блага.
"Пленницы"
Рейтинг IMDb: 8.1/10
Жанр: Криминал, драма, мистика
Страна производства: США
Продолжительность: 153 минуты
Год: 2013
Главный продюсер: Аарон Гузиковски
Фильм "Полонянки" рассказывает историю Келлера Довера, чья дочь и ее подруга исчезли в День благодарения. Когда расследование, ведущее детектив Локи, не дает результатов, Келлер берет дело в свои руки и в поисках правды пересекает нравственные границы, чтобы найти свою дочь и привлечь ее похитителей к ответственности.
Читайте также: Эти истории покорят ваше сердце: подборка лучших мультфильмов последних лет
"Тёмный рыцарь: Возрождение легенды"
Рейтинг IMDb: 8.4/10
Жанр: Боевик, триллер
Страна производства: США
Продолжительность: 164 минуты
Год: 2012
Главный продюсер: Кристофер Нолан
"Тёмный рыцарь: Возрождение легенды" – эпическое завершение трилогии о Бэтмене Спустя восемь лет после событий "Темного рыцаря" Готем-Сити сталкивается с новой угрозой в лице беспощадного лидера террористов Бейна. Брюс Уэйн должен снова надеть плащ и противостоять своим внутренним страхам, чтобы спасти город от уничтожения.
"Джон Уик"
Рейтинг IMDb: 7.4/10
Жанр: Боевик, криминал, триллер
Страна производства: США
Продолжительность: 101 минута
Год: 2014
Главный продюсер: Василий Иваник
Фильм рассказывает о Джоне Уике, отставном наемном убийце, стремящемся отомстить. Когда группа гангстеров нападает на его дом, убивает его любимую собаку и угоняет драгоценную машину, прошлое Уика раскрывается, и он решает жестоко отомстить тем, кто его обидел.
"Омерзительная восьмёрка"
Рейтинг IMDb: 7.8/10
Жанр: Криминал, драма, мистика
Страна производства: США
Продолжительность: 167 минут
Год: 2015
Главный продюсер: Квентин Тарантино
"Омерзительная восьмёрка" – это напряженная и увлекательная мистика, действие которой разворачивается после Гражданской войны. Восемь незнакомцев ищут убежища от метели в отдаленном доме, но их пребывание приобретает неожиданный поворот, когда скрытые планы и обман приводят к кровавому противостоянию.
Напомним, UAportal подготовил 10 вдохновляющих и мотивационных фильмов, которые стоит посмотреть каждому.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!