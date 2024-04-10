Ужасные и жуткие истории: фильмы ужасов, которые напугают каждого

UAportal подготовил подборку из пяти хоррор-фильмов с 2016 по 2017 годы. От психологических триллеров до жутких ужасов – эти фильмы обязательны для просмотра для всех любителей страшного кино.

"Сплит"

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Жанр: Драма, ужасы, триллер

Страна производства: США

Продолжительность: 117 минут

Год: 2016

Главный продюсер: Джейсон Блум

В фильме "Сплит" три девушки попадают в ловушку к мужчине с диссоциативным расстройством идентичности, который имеет множество личностей, каждая из которых опаснее предыдущей. Отчаянно пытаясь скрыться, они раскрывают ужасные тайны раздвоенного ума своего угонщика.

"Прочь"

Рейтинг IMDb: 7.7/10

Жанр: Ужасы, мистика, триллер

Страна производства: США

Продолжительность: 104 минуты

Год: 2017

Главный продюсер: Джейсон Блум

Фильм "Прочь" рассказывает историю молодого афроамериканца, который посещает семейное имение своей подруги, но встречает зловещий заговор, ставящий под угрозу его жизнь. Имея дело с расовой неприязнью и рядом тревожных событий, он должен найти способ убежать, пока не стало слишком поздно.

"Оно"

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Жанр: Драма, ужасы

Страна производства: США

Продолжительность: 135 минут

Год: 2017

Главный продюсер: Рой Ли

Фильм рассказывает о группе из семи детей, которых терроризирует клоун Пеннивайз – древнее зло, меняющее форму и просыпающееся каждые 27 лет, чтобы нажиться на детских страхах. Противостоя собственным демонам, они становятся тесно связаны между собой, чтобы противостоять зловещей силе и положить конец ее террору.

Читайте также: Путешествия по космосу и магии: фильмы-приключения, которые следует посмотреть

"Живое"

Рейтинг IMDb: 6.6/10

Жанр: Ужасы, фантастика, триллер

Страна производства: США

Продолжительность: 103 минуты

Год: 2017

Главный продюсер: Дэвид Эллисон

"Живое" рассказывает о группе астронавтов на борту Международной космической станции, которые обнаруживают внеземный организм, быстро эволюционирующий и представляющий угрозу их жизни. Когда их космическая миссия превращается в борьбу за выживание, они должны найти способ остановить существо, чтобы оно не добралось до Земли и не уничтожило человечество.

"Демон внутри"

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Жанр: Ужасы, мистика, триллер

Страна производства: Великобритания

Продолжительность: 99 минут

Год: 2016

Главный продюсер: Фред Бергер

Фильм "Демон внутри" рассказывает о двух судмедэкспертах, отце и сыне, получающих на экспертизу неопознанное женское тело. Все глубже погружаясь в дело, они находят все более странные и шокирующие доказательства, указывающие на то, что здесь замешаны сверхъестественные силы. Имея мало времени, они должны разгадать тайну Джейн Доу, чтобы спасти себя от подобной судьбы.

Напомним, ранее мы рассказывали об экшн-фильмах, покоривших зрителей по всему миру. В частности, эти фильмы положили путь в будущее этого жанра.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !