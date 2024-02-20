Ужасные тайны и жуткие события: фильмы ужасов, которые стоит посмотреть

UAportal подготовил подборку по лучшим фильмам ужасов с 2015 по 2016 годы. Созданные талантливыми режиссерами и актерами, эти фильмы очаровали зрителей своими историями о терроре, выживании и ужасных тайнах.

Видео дня

"Кловерфилд, 10"

Рейтинг IMDb: 7.2/10

Жанр: Драма, ужасы, мистика

Страна производства: США

Продолжительность: 103 минуты

Год: 2016

Главный продюсер: Джей Джей Абрамс

Фильм рассказывает жуткую историю женщины по имени Мишель, которая просыпается в подземном бункере после загадочной автокатастрофы. В ловушке вместе с психически больным мужчиной по имени Говард Мишель узнает правду о внешнем мире и ужасных событиях, повлекших их заключение.

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"Не дыши"

Рейтинг IMDb: 7.1/10

Жанр: Криминал, ужасы, триллер

Страна производства: США

Продолжительность: 88 минут

Год: 2016

Главный продюсер: Сэм Рэйми

В фильме "Не дыши" группа молодых грабителей планирует свое последнее ограбление слепого мужчины, который, по слухам, спрятал в своем доме огромное состояние. Они не знают, что у их жертвы-инвалида чрезвычайно опасная и хитрая натура. Когда они оказываются в ловушке в темном доме, начинается игра, которая с каждым мгновением становится все более напряженной и кровавой.

"Ведьма"

Рейтинг IMDb: 6.9/10

Жанр: Драма, ужасы, мистика

Страна производства: США, Канада

Продолжительность: 92 минуты

Год: 2015

Главный продюсер: Джоди Редмонд

Фильм "Ведьма", действие которого происходит в Новой Англии 17-го века, рассказывает о судьбе семьи, изгнанной из пуританской плантации и заставившей жить у зловещего леса. После неурожая и таинственного исчезновения одного из детей семья охватывает паранойю и подозрения. Темные силы, среди которых есть угрожающая ведьма, начинают высвобождать свою злобу, что приводит к ужасным событиям и зловещим последствиям.

"Зеленая комната"

Рейтинг IMDb: 7/10

Жанр: Криминал, ужасы, триллер

Страна производства: США

Продолжительность: 95 минут

Год: 2015

Главный продюсер: Нил Копп

"Зеленая комната" разворачивается вокруг ужасной ситуации, когда панк-рок-группа оказывается в ловушке в зеленой комнате после того, как стала свидетелем убийства в неонацистском баре. Безжалостные владельцы бара и их последователи-скинхеды стремятся уничтожить доказательства преступления, поэтому участники группы вынуждены бороться за выживание вопреки всем обстоятельствам.

"Молчание"

Рейтинг IMDb: 7.1/10

Жанр: Драма, история

Страна производства: США, Тайвань, Мексика, Япония, Италия.

Продолжительность: 161 минута

Год: 2016

Главный продюсер: Мартин Скорсезе

Фильм "Молчание" рассказывает об истории двух священников, отправляющихся в Японию в поисках своего наставника и с целью распространения католицизма. В стране, где христианство запрещено, а исповедующих его ждут жестокие преследования, священники преодолевают коварные трудности, полные тайн и жестокости.

Напомним, ранее мы рассказывали об экшн-фильмах, покоривших зрителей по всему миру. В частности, эти фильмы положили путь в будущее этого жанра.

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