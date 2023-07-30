Узнайте ваши счастливые числа по знаку зодиака! Принесут большую удачу
У каждого из двенадцати знаков зодиака есть счастливые числа, способные привлечь в жизнь большую удачу, финансовый успех и любовь. Чтобы задействовать их силу, стоит использовать амулеты с этими числами, также удачными будут дни недели, время суток, номера квартиры и т.д.
Овен
6 и 41
Вы любите рисковать и получать удовольствие. Эти цифры гарантируют вам успех.
Телец
57 и 13
Вы не верите в невезение и последовательно идете к своей цели. Так держать.
Близнецы
1 и 35
Вы любите перемены, не выносите скуки и всегда должны быть в движении. Эти цифры помогут вам жить той жизнью, о которой вы мечтаете
Рак
66 и 4
Вы очень эмоциональны и чувствительны. Ваши счастливые числа помогут вам достичь душевного спокойствия и гармонии в жизни.
Лев
24 и 6
Вы любите доминировать, ваши счастливые числа помогут вам сохранить свое положение на работе и повысить уверенность в себе.
Дева
25 и 15
Иногда вы очень критичны к себе и слишком заботитесь о том, что думают другие. Эти цифры заставят вас немного расслабиться.
Весы
7 и 22
Вы не любите спорить и всегда стараетесь сгладить любые конфликты. Используйте свои счастливые номера в лотерее – и можете выиграть крупную сумму.
Скорпион
29 и 53
Ваше главное достоинство – правдивость и честность. Ваши счастливые числа сделают вас главным счастливчиком во всем.
Стрелец
16 и 8
Вы полны энергии и постоянно ищете новые вызовы. Доверьтесь своему счастливому числу, и оно приведет вас к успеху.
Козерог
90 и 11
Вы пример ответственного человека и всегда заботитесь о других. Ваше счастливое число поможет вам осуществить мечту.
Водолей
40 и 7
Вам нравятся новые вызовы, и вы ищете свой путь. Доверьтесь своему числу, и оно может изменить вашу жизнь.
Рыбы
10 и 69
Вы любите гармонию и душевный покой. Ваше счастливое число может успокоить ваши нервы и повысить вашу креативность.
Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали самые счастливые дни для всех знаков зодиака в июле, когда мечты могут сбыться.
По их словам, второй месяц лета станет судьбоносным периодом для некоторых уроженцев зодиакального круга – если одних ждет финансовая удача, то другие обретут счастье в любви. Однако для этого придется проявить смелость и решительность.
Также астрологи утверждают, что люди, рожденные в определенное время, чаще страдают от подобных заболеваний. Некоторые склонны к проблемам с сердцем, другие – с нервной системой. Читайте детальнее.