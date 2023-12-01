В Египте заменяло воду: 5 интересных фактов о пиве

Пиво, любимый напиток многих, занимает особое место, входя в тройку самых популярных алкогольных напитков во всем мире. UAportal рассказывает пять интересных фактов об этом популярном напитке.

Видео дня

1. Родина пива

Производство пива берет свое начало в Древнем Египте в эпоху неолита, около 9500 до нашей эры. Однако первые пивовары не владели знаниями о фильтрации, поэтому они пили пиво через соломинку. В Древнем Китае была распространена особая разновидность пива, известная как пиво из пророщенного риса, с добавлением фруктов.

2. Популярность пива со временем

Пиво приобрело популярность в Древней Греции, Древнем Риме и Древней Армении, особенно в регионах, где климат способствовал неблагоприятным условиям для выращивания виноградной лозы. Примечательно, что пиво продолжает удерживать свою популярность и в современную эпоху.

3. Пиво как заменитель воды в Египте

Во времена каменного века в Египте река Нил испытала сильное загрязнение, что сделало ее воду непригодной для потребления. Как решение, пиво служило заменителем питьевой воды. Даже рабочие, без устали работавшие на строительстве пирамид, освежались пивом, получая пайку из трех бокалов в день. Не считая того, числилось, что пиво увеличивает выносливость и производительность труда.

Читайте также: Как выбрать качественное вино: топ-6 советов

4. Женщины-пивовары ранних времен

С момента появления пива и до конца восьмого века пивоварение было в большинстве своем женским занятием, причем акцент делался на привлечении женщин с исключительной внешностью. Эта тенденция наблюдалась в разных регионах, где варили пиво. Богини-покровительницы пива, такие как Нинкаси в Южной Месопотамии и Менкет в Египте, являются еще одним примером значимой роли женщин в пивоварении.

5. Древняя реклама пива

Верите или нет, но реклама пива появилась еще до нашей эры. Около 4000 г. до н.э. Артефакт в виде глиняной дощечки среднего размера служил первой рекламой пива. На этой глиняной табличке была изображена энергичная молодая женщина с бокалами пенного и надпись: "Пей пиво со львиным сердцем!"

Напомним, мы уже писали, как выбрать качественный творог.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !