В Исландии раскупили все огурцы из-за вирусного TikTok (видео)

Неожиданный дефицит огурцов охватил Исландию. Причиной такого необычного явления стал вирусный рецепт салата из огурцов, распространившийся в социальных сетях.

Все началось с того, что популярный тиктокер Логан Моффитт, известный своими оригинальными рецептами с огурцами, поделился новым способом приготовления этого овоща, пишет BBC.

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Его рецепты быстро набрали миллионы просмотров и стали настоящим трендом.

Тиктокер logagm. Источник: tiktok.com/@logagm

Тиктокер logagm. Источник: tiktok.com/@logagm

Исландцы с энтузиазмом подхватили новую кулинарную моду. Местные супермаркеты зафиксировали резкий рост спроса на огурцы, кунжутное масло и другие ингредиенты, необходимые для приготовления салата по рецепту Моффитта. Фермеры, не ожидавшие такого ажиотажа, признаются, что не успевают удовлетворить потребности потребителей.

Хотя некоторые эксперты считают, что дефицит огурцов связан с сезонными колебаниями производства и возвращением школьников, большинство согласны с тем, что вирусный тренд в ТикТоке сыграл значительную роль.

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